Last-Minute-Ausgleich: Teutonia Weiden trotzt Frechen ein Remis ab

Die SpVg Frechen 20 hat im Heimspiel gegen den FC Teutonia Weiden eine eigentlich komfortable Führung verspielt und musste sich am Ende mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Besonders ärgerlich: Der Ausgleich fiel erst in der 90. Minute – ein klassischer Wirkungstreffer nach einer bitteren Schlussphase.

Dabei war die Ausgangslage vielversprechend. Nach einer insgesamt schwachen ersten Hälfte ohne echte Struktur legten die Gastgeber in Halbzeit zwei deutlich zu. Patrick Friesdorf-Weber (72.) und Ervin Cindrak (76.) brachten Frechen vermeintlich auf die Siegerstraße.

Trainer Okan Özbay war nach dem Abpfiff verärgert: „Vom Spielverlauf her darf das natürlich nicht passieren. Beim letzten Tor schieben beide Sechser hoch – das war viel zu naiv, welche Räume wir hergegeben haben.“

Doch Weiden kämpfte sich zurück – auch, weil Frechen es nicht schaffte, die Partie zu kontrollieren. „Wir konnten das Spiel heute nicht kontrollieren. Wir konnten die Angriffe von Teutonia auch nicht gut verteidigen“, analysierte Özbay. Besonders bitter sei, dass man sich „einen Gegner mit so einer Qualität und maximaler Wut im Bauch“ selbst stark gemacht habe.

Teutonia mit Reaktion auf den Negativtrend

Weiden hingegen zeigte Moral – und präsentierte sich nach zuletzt fünf Niederlagen mit neuem Gesicht. Trainer Engin Cetinkaya hatte unter der Woche einen Systemwechsel verordnet und auf ein 4-4-1-1 umgestellt. „Wir hatten auch viele Chancen, hätten in Führung gehen können. Aber bei uns ist irgendwie der Knoten noch nicht so ganz geplatzt“, erklärte Cetinkaya.

Die zwei schnellen Gegentreffer Mitte der zweiten Halbzeit brachten seine Elf zwar kurzzeitig aus dem Tritt, doch am Ende zahlte sich die Risikobereitschaft aus. Erst verwandelte Canel Cetin einen Handelfmeter (83.), ehe Cem Hircin in der 90. Minute den viel umjubelten Ausgleich erzielte. „Die Jungs wollten heute mindestens einen Punkt mitnehmen. Und am Ende haben wir uns den auch verdient“, resümierte der Weidener Coach.

Leistungsgerechtes Ergebnis – mit Beigeschmack

Frechen hadert mit dem späten Ausgleich, weiß aber auch um die eigene Verantwortung. „Im Endeffekt ist es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Mehr wäre auch nicht verdient gewesen, so Özbay.

Auch Cetinkaya sprach von einem „guten, intensiven und am Ende torreichen Spiel“ – und kündigte an: „Nächste Woche wollen wir auf jeden Fall nachlegen.“ Für Weiden war das Remis mehr als nur ein Punkt – es war ein Lebenszeichen im Abstiegskampf.