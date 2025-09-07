Last-Minute-Ausgleich: SG Sonnenhof holt Punkt bei Hessen Kassel

Durchatmen war angesagt nach über 100 emotionalen sowie hektischen Spielminuten im Kasseler Auestadion. Mit einem 2:2-Unentschieden trennten sich am Samstagnachmittag der gastgebende KSV Hessen Kassel und die SG Sonnenhof Großaspach am sechsten Spieltag der Regionalliga Südwest. Fabian Eisele avancierte dabei durch zwei souverän verwandelte Foulelfmeter zugunsten der SG zum Matchwinner der Partie.

Die Anfangsphase begann noch relativ verhalten. Die Mannschaft von Cheftrainer Pascal Reinhardt überließ den Hausherren zunächst das Spielgerät und lauerte auf Fehler des KSV im Aufbauspiel. Kassel schaffte es zwar immer wieder bis ins letzte Drittel, doch der entscheidende, finale Pass für potenzielle Torgefahr kam bis dato nicht zustande.

Doch auch im darauffolgenden Spielabschnitt blieb Kassel das aktivere Team, wenn auch die SG immer wieder zu guten Kontermöglichkeiten kam. Eine dieser Chancen vergab Mert Tasdelen in Form eines Kopfballs am zweiten Pfosten nach feiner Flanke von Fabian Eisele. Doch dieser verfehlte das Gehäuse der Gastgeber um Zentimeter (27.). Auf der anderen Seite hatte die SG wiederum Glück sowie die Verlässlichkeit in Person von Max Reule, der an diesem Tag sein 200. Pflichtspiel für die Aspacher bestritt und sich gleich zweimal binnen weniger Minuten auszeichnen durfte.

Anders die SG: Einen der Umschaltmomente in Form eines langen Balles auf Fabian Eisele steckte dieser anschließend durch auf Michael Kleinschrodt. Letzterer legte sich den Ball vorbei an Keeper Jonas Weyand und wurde anschließend zu Fall gebracht. Eine klare Angelegenheit für Schiedsrichter Mika Forster, der ohne zu Zögern auf Strafstoß entschied. Fabian Eisele trat an und verwandelte ohne jede Abwehrchance im rechten unteren Eck zur Führung für den Dorfklub (12.).

Erst hatte der Schlussmann bei einem Kopfball von Zvonimir Plavcic aus kurzer Distanz noch die Fingerspitzen dran und lenkte diesen somit noch zur Ecke (32.). Dann war er zur Stelle und kratzte den Kopfball von Joshua Kopf bei der darauffolgenden Ecke noch von der Linie (33.). Somit blieb es bei der knappen 1:0-Pausenführung für die SG Sonnenhof Großaspach.

Nach dem Seitenwechsel brachte Hessen Kassel-Coach René Klingbeil Cornelius Bräunling für Phinees Bonianga ins Spiel und dieser sollte in den folgenden Minuten gleich mehrfach im Mittelpunkt stehen. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff kam es auf der rechten Außenbahn zum Zweikampf zwiscshen Bräunling und Landwehr. Der Kasseler Offensivmann ging zu Boden, der Unparteiische Mika Forster entschied - zum Unverständnis der Aspacher Bank - auf Freistoß für den KSV. Adrian Bravo Sanchez brachte den Ball anschließend flach bis kurz vor die Strafraumkante. Dort stand Ex-Bundesligaprofi Lukas Rupp völlig blank, welcher per platziertem Flachschuss ins linke untere Eck zum 1:1-Ausgleich traf (52.).

Und dieser Treffer gab den "Löwen" mächtig Auftrieb. Wieder ein paar Zeigeumdrehungen später, wieder eine Standardsituation und erneut Bräunling als Protagonist dieser Szene. Dieses Mal allerdings durfte sich der 20-Jährige selbst in die Torschützenliste eintragen. Ein Eckball von der rechten Seite landete nach dem ersten Klärungsversuch der SG anschließend direkt vor den Füßen des Jokers, der nicht lange fackelte und per Direktabnahme ins rechte Toreck zur 2:1-Führung für die Weiß-Roten einnetzte (60.). Spiel gedreht und Bräunling hätte kurz darauf sogar noch für die Vorentscheidung sorgen können. Doch das Eins-gegen-Eins-Duell mit Reule entschied der Keeper bärenstark für sich (68.). Unglücklich dabei: Bräunling verletzte sich in der Szene und musste kurz darauf verletzungsbedingt wieder ausgewechselt werden.

In den verbleibenden Spielminuten mühten sich die Aspacher nochmal um Offensivaktionen. Und beinahe hätte ein eigener Fehler der Kasseler für den Ausgleich gesorgt. Ein zu kurz geratener Rückpass von Springfeld auf Weyand landete am Ende vor den Füßen von Kleinschrodt. Dieser kam aus kürzester Distanz zum Abschluss, setzte diesen jedoch ans Außennetz (72.). Als der eingewechselte Niklas Pollex in der letzten regulären Spielminute per wuchtvoller Direktabnahme an der Parade von Jonas Weyand scheiterte, schien es, als würde der KSV Hessen Kassel hier die vollen drei Punkte zuhause behalten.

Doch die Nachspielzeit hatte es nochmal in sich und die SG Sonnenhof Großaspach bewies einmal mehr Moral und zeigte echte Comeback-Qualitäten. Der ebenfalls eingewechselte Lukas Stoppel drang nach voriger feiner Kombination über die rechte Seite bis zur Grundlinie durch in den Strafraum und wurde dann vom heran rauschenden Maurice Springfeld von den Beinen geholt. Schiedsrichter Mika Forster zeigte nochmal auf den Punkt. Und erneut war es eine Angelegenheit für Fabian Eisele, der cool blieb und im rechten oberen Eck mit seinem nun bereits achten Saisontreffer zum durchaus verdienten 2:2-Endstand verwandelte (90.+4).

Daraufhin brannten so manchem KSV-Akteur auf der Auswechselbank in der Folge die Sicherungen durch. Die Konsequenz: Rote Karte für Betreuer Alfred Gäßler und die Ampelkarte für Ersatzkeeper Nicolas Gröteke. Dies sollte dann auch der Schlusspunkt einer denkwürdigen Partie sein. Die SG nimmt einen wichtigen Zähler mit nach Hause und belegt nach sechs Spieltagen bei elf Punkten als Aufsteiger den vierten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest.

Die nächste Partie

Am siebten Spieltag der Regionalliga Südwest empfängt die SG Sonnenhof Großaspach am kommenden Freitagabend dann die Kickers Offenbach zum Heimspiel. Anpfiff der Partie in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 19 Uhr. Tickets gibt es bereits im Vorfeld im Online-Ticketshop der SG unter www.sg94.de sowie am Spieltag an den Tageskassen.