Last-Minute-Ausgleich rettet Zuchering ein 2:2 gegen Hundszell

– Foto: Jürgen Meyer

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SV Denkendorf siegt souverän bei VfB Eichstätt II Mit einem klaren 4:1-Auswärtserfolg setzte sich der SV Denkendorf am Wochenende gegen die Reserve des VfB Eichstätt durch. Schon früh brachte Johannes Lehner die Gäste in Führung, bevor Stjepan Lucic kurz vor der Pause zum 0:2 nachlegte. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Julius Gietl für die Hausherren, doch Matthias Pickl stellte den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte erneut Johannes Lehner per Foulelfmeter kurz vor Spielende.

Durch diesen Sieg festigt der SV Denkendorf seine gute Form, während der VfB Eichstätt II weiter um wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld kämpfen muss.

TV Münchsmünster fegt über TSV Kösching hinweg Der TV Münchsmünster hat am Wochenende einen klaren 4:0-Auswärtserfolg beim TSV Kösching gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Andreas Müller zeigte über 90 Minuten die reifere Spielanlage und nutzte ihre Chancen eiskalt aus. Bereits in der 19. Minute brachte Andre Bräuning die Gäste in Führung. Nach der Pause drehte vor allem Enrico Reindl auf und schnürte innerhalb von zwölf Minuten einen Dreierpack (65., 76., 77.), darunter ein Treffer per Foulelfmeter. Selbst die Gelb-Rote Karte für Andre Bräuning in der 67. Minute brachte den Tabellenführer nicht aus dem Konzept. Der TSV Kösching, trainiert von Ferdinand Hofweber, fand keine Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste und musste die nächste Heimpleite hinnehmen.

Gerechtes Remis in Kasing Vor 150 Zuschauern trennten sich der SV Kasing und der FC Hitzhofen-Oberzell am Sonntag mit 1:1. In einem umkämpften Duell konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Unterschied erzielen. Der SV Kasing ging in der 33. Minute durch Fabian Reichenberger in Führung. Kurz nach der Pause stellte Nico Seitz in der 49. Minute den Ausgleich für die Gäste her. In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch am Ende blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.

Der SV Zuchering und der SV Ingolstadt-Hundszell trennten sich am Sonntag in einem packenden Duell mit 2:2. Vor 230 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel, in dem die Gäste zunächst die Oberhand hatten. Bereits in der 2. Minute erzielte Christoph Handl die frühe Führung für Hundszell. Doch die Antwort der Zucheringer ließ nicht lange auf sich warten: Leander Friedl stellte nur zwei Minuten später auf 1:1. In der 37. Minute gingen die Gäste erneut in Führung. Matthias Weinzierl verwandelte einen Foulelfmeter souverän. Die Hausherren drängten in der zweiten Hälfte auf den Ausgleich und wurden in der Nachspielzeit belohnt: Joker Leopold Fröhlich traf in der 90. Minute zum umjubelten 2:2-Endstand.

TSV Lichtenau siegt souverän in Menning Der TSV Lichtenau hat am Sonntag einen wichtigen Auswärtssieg beim SV Menning eingefahren. Vor rund 200 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Spielertrainer Bastian Wagner mit 2:0 durch und bestätigte damit ihre gute Form. Die Gäste gingen früh in Führung, als Valentin Eichlinger in der 21. Minute den ersten Treffer erzielte. Nur kurze Zeit später legte Peer Wittmer (34.) nach und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Der SV Menning fand trotz engagierter Vorstellung kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Lichtenauer und blieb ohne Torerfolg. Auch nach der Pause kontrollierte der TSV das Geschehen weitgehend und ließ kaum Chancen zu. Mit diesem Auswärtserfolg behauptet der TSV Lichtenau seine Position im oberen Tabellendrittel, während der SV Menning weiter auf einen Befreiungsschlag wartet.