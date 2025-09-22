Last-Minute-Ausgleich rettet SV Linde Tacherting einen Punkt

In einer packenden Begegnung trennten sich der SV Linde Tacherting und der TSV Teisendorf mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Vor 150 Zuschauern in Tacherting zeigte der TSV Teisendorf zunächst seine Effizienz vor dem Tor, konnte den Vorsprung jedoch nicht über die Zeit bringen.

Der TSV Teisendorf erwischte den besseren Start: Bereits in der 4. Minute brachte Daniel Stippel seine Mannschaft mit einem präzisen Abschluss in Führung. In der 21. Minute baute Lukas Pöllner den Vorsprung auf 0:2 aus und stellte die Weichen scheinbar früh auf Auswärtssieg.

Nach der Halbzeitpause zeigte der SV Linde Tacherting eine starke Reaktion. In der 51. Minute verkürzte Fabian Redwitz nach einer druckvollen Phase auf 1:2. Die Gastgeber drängten fortan auf den Ausgleich, der ihnen in der Nachspielzeit schließlich gelang: Der kurz nach der Pause eingewechselte Robert Huber traf in der 90.+2 Minute zum umjubelten 2:2.

Für zusätzliche Brisanz sorgte eine Gelb-Rote Karte für Christoph Mitterauer (TSV Teisendorf) in der 85. Minute, die den Gästen in der Schlussphase das Leben zusätzlich erschwerte.

Der TSV Teisendorf dominierte die erste Halbzeit und zeigte sich kaltschnäuzig vor dem Tor. Der SV Linde Tacherting bewies Moral und kam dank einer kämpferisch starken zweiten Hälfte verdient zum Ausgleich. Der späte Treffer von Robert Huber sicherte den Hausherren einen wichtigen Punkt in einem emotionalen Spiel.