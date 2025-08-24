Last-Minute-Ausgleich rettet Reimsbach Punkt in Bietzen

Am Sonntag erkämpften wir uns in Bietzen nach einer insgesamt enttäuschenden Leistung ein glückliches 3:3-Unentschieden.
Von Beginn an setzten uns die Gastgeber mit aggressivem Pressing unter Druck. Wir fanden überhaupt nicht ins Spiel, hatten große Probleme im geordneten Spielaufbau und liefen die meiste Zeit hinterher. Folgerichtig fiel in der 19. Minute das 1:0 für Bietzen, als wir uns im eigenen Strafraum mehrere Fehler leisteten und den Ball schließlich unglücklich ins eigene Tor lenkten.
Wie so oft in dieser Saison konnten wir aber trotz schwachem Auftritt für Entlastung sorgen. Timo Altes fasste sich in der 28. Minute ein Herz und drosch den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte – ein sehenswerter Treffer zum 1:1. Mit diesem glücklichen Ergebnis gingen wir in die Pause, auch wenn Bietzen bis dahin deutlich mehr Ballbesitz und Spielkontrolle hatte.
Nach dem Wechsel änderte sich wenig. Wir wirkten im Spiel nach vorne harmlos, während die Hausherren weiter auf unsere Fehler lauerten. So fiel das 2:1 für Bietzen (77.). Doch praktisch aus dem Nichts gelang uns nur vier Minuten später der Ausgleich: Altes setzte energisch nach, der Ball sprang zu Fabian Seger, der eiskalt zum 2:2 abschloss (81.).
Als Bietzen per Elfmeter erneut in Führung ging (87.), sah es nach einer Niederlage aus. Doch in der Nachspielzeit erzielten wir durch Bahoz Onal den glücklichen Ausgleich zum 3:3 – ein Tor, das wir vor allem seiner Hartnäckigkeit zu verdanken haben.
Unterm Strich war es unsere bislang schwächste Saisonleistung. Wir machten aus nur vier Torchancen immerhin drei Treffer, wirkten ansonsten aber kraft- und ideenlos. Vor allem unser Sturm konnte sich in den Zweikämpfen kaum durchsetzen. Besonders hervorzuheben sind einzig die starken Leistungen von Aaron Klein, der mit viel Einsatz und Zweikampfstärke überzeugte, und Timo Altes, der mit Tor und Vorlage glänzte.
Ein Lob verdient auch der Schiedsrichter, der die Begegnung sehr souverän und unaufgeregt leitete.
Fazit: Wir nehmen mit Glück einen Punkt aus Bietzen mit, müssen uns aber deutlich steigern, wenn wir in den kommenden Spielen erfolgreicher auftreten wollen.