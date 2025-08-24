Last-Minute-Ausgleich rettet Reimsbach Punkt in Bietzen Verlinkte Inhalte BZL Merzig-Wadern Reimsbach II Bietzen-H.

Am Sonntag erkämpften wir uns in Bietzen nach einer insgesamt enttäuschenden Leistung ein glückliches 3:3-Unentschieden. Von Beginn an setzten uns die Gastgeber mit aggressivem Pressing unter Druck. Wir fanden überhaupt nicht ins Spiel, hatten große Probleme im geordneten Spielaufbau und liefen die meiste Zeit hinterher. Folgerichtig fiel in der 19. Minute das 1:0 für Bietzen, als wir uns im eigenen Strafraum mehrere Fehler leisteten und den Ball schließlich unglücklich ins eigene Tor lenkten.

Wie so oft in dieser Saison konnten wir aber trotz schwachem Auftritt für Entlastung sorgen. Timo Altes fasste sich in der 28. Minute ein Herz und drosch den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte – ein sehenswerter Treffer zum 1:1. Mit diesem glücklichen Ergebnis gingen wir in die Pause, auch wenn Bietzen bis dahin deutlich mehr Ballbesitz und Spielkontrolle hatte. Nach dem Wechsel änderte sich wenig. Wir wirkten im Spiel nach vorne harmlos, während die Hausherren weiter auf unsere Fehler lauerten. So fiel das 2:1 für Bietzen (77.). Doch praktisch aus dem Nichts gelang uns nur vier Minuten später der Ausgleich: Altes setzte energisch nach, der Ball sprang zu Fabian Seger, der eiskalt zum 2:2 abschloss (81.).