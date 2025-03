Last-Minute-Ausgleich rettet Bruchhausen-Vilsen einen Punkt

Der SV Bruchhausen-Vilsen bleibt auch im 21. Saisonspiel ungeschlagen, musste sich beim TuS Sudweyhe jedoch mit einem späten 2:2 begnügen. Trainer Torsten Klein sprach von einem „sehr bitteren Spielverlauf“, freute sich aber über die Moral seiner Mannschaft: „Dass wir in der letzten Sekunde noch das 2:2 machen, zeigt den unglaublichen Willen dieses Teams.“

Die Gäste erwischten einen perfekten Start und gingen bereits in der vierten Minute durch Manka Madun in Führung. „Ein trockener Flachschuss aus 20 Metern – ein super Treffer“, lobte Klein. Danach hatte Bruchhausen-Vilsen mehr Spielanteile und auch die besseren Chancen. „Wir haben es leider in der ersten Halbzeit nicht geschafft, das 2:0 zu machen, defensiv aber gar nichts zugelassen.“

Auch nach der Pause kontrollierte der Spitzenreiter das Spiel, bevor eine folgenschwere Szene in der 69. Minute die Begegnung kippen ließ. „Ein Steckpass auf Köppener, unser Innenverteidiger Mathis Mann versucht noch mit dem langen Bein zu klären, trifft aber den Gegenspieler. Notbremse, rote Karte – danach natürlich eine andere Spielsituation.“