Last-Minute-Ausgleich - Pesch verpasst den Auswärtssieg Mittelrheinliga: Der FC Pesch hatte einen 0:1-Rückstand in eine Führung verwandelt. In der vierten Minute der Nachspielzeit glich der VfL Vichttal aber aus.

Eigentlich war die Rollenverteilung vor dem Spiel recht klar: Der FC Pesch steckt in dieser Saison bisher im Tabellenkeller fest, der VfL Vichttal ist auf bestem Wege sich eher nach oben zu orientieren. Trotzdem dürfte sich das 2:2-Unentschieden für Pesch wie eine Niederlage anfühlen. Bis zur vierten Minute der Nachspielzeit lag der FC in Front, dann zeigte Schiedsrichter Peter Bonczek auf den Punkt.

Pesch dreht das Spiel

Aber von Beginn an: Zunächst gelang es weder Gastgeber Vichttal, noch Pesch das Spiel klar in eine Richtung zu lenken - torlos ging es in die Halbzeitpause. Aus dieser kam der VfL besser und ging durch Henrik Artz mit 1:0 in Führung. Wer jetzt dachte, dass das Spiel für den Favoriten nun von selbst laufen würde, hatte sich getäuscht. Pesch war jetzt wach und glich zuerst in der 65. Minute durch Gabriel Nbongo aus, um elf Minuten später durch einen Treffer von Lukas Bauer in Führung zu gehen. Der FC hatte das Spiel einmal komplett auf den Kopf gestellt.