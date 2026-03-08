Last-Minute-Ausgleich! LSK trauert zwei Punkten hinterher

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa war lange auf einem guten Weg, einen wichtigen Dreier einzufahren und das Polster auf die Abstiegsplätze aufzustocken. Erst in der Nachspielzeit kam der BSV Schwarz-Weiß Rehden zum Ausgleich.
Der erste Hochkaräter gehörte noch den Hausherren, anschließend testete LSK-Torjäger Malte Meyer mit dem Kopf die Latte (13.). Insgesamt hatten die Salzstädter in einem ausgeglichenen Spiel den besseren Zug zum Tor.
Nach dem Seitenwechsel bekam Rehden zwar Oberwasser, doch die Lüneburger schlugen dieses Mal eiskalt zu. Ein Eckball landete bei Meyer, der für Tomek Pauer ablegte - Letzterer schoss zum umjubelten 1:0 ein (64.).
In der Folge bekam die Gibbah-Elf wieder Oberwasser, doch Joker Tjark Dörr schloss nicht zielgenau genug ab (66.). Trotzdem verteidigte der Aufsteiger seinen Vorsprung bis tief in die Nachspielzeit, in der der eingewechselte Max Kummer doch den Lucky-Punch zum Ausgleich für die Schwarz-Weißen setzte (90.+6).
Cheftrainer Tarek Gibbah über die Vereinskanäle: "Natürlich sind unsere Köpfe zunächst einmal unten, denn das Gegentor mit dem Schlusspfiff fühlt sich im ersten Moment wie eine Niederlage an. Wenn man kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassiert, überwiegt verständlicherweise die Enttäuschung. Dennoch muss man das Spiel insgesamt ehrlich bewerten. Über die 90 Minuten geht das Unentschieden absolut in Ordnung."