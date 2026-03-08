Last-Minute-Ausgleich! LSK trauert zwei Punkten hinterher

Der erste Hochkaräter gehörte noch den Hausherren, anschließend testete LSK-Torjäger Malte Meyer mit dem Kopf die Latte (13.). Insgesamt hatten die Salzstädter in einem ausgeglichenen Spiel den besseren Zug zum Tor.

Nach dem Seitenwechsel bekam Rehden zwar Oberwasser, doch die Lüneburger schlugen dieses Mal eiskalt zu. Ein Eckball landete bei Meyer, der für Tomek Pauer ablegte - Letzterer schoss zum umjubelten 1:0 ein (64.).

In der Folge bekam die Gibbah-Elf wieder Oberwasser, doch Joker Tjark Dörr schloss nicht zielgenau genug ab (66.). Trotzdem verteidigte der Aufsteiger seinen Vorsprung bis tief in die Nachspielzeit, in der der eingewechselte Max Kummer doch den Lucky-Punch zum Ausgleich für die Schwarz-Weißen setzte (90.+6).