Last-Minute Ausgleich! LSK holt einen Punkt in Wilhelmshaven

Die Partie war noch keine vier Minuten alt, als ein abgefälschter Schuss von Loth Boungou sich den Weg in den Kasten bahnte (4.). Dadurch sahen sich die Lüneburger früh mit einem Rückstand konfrontiert, der sichtbar Spuren hinterließ. Immerhin war Wilhelmshaven das tonangebende Team, ohne sich dabei Torchancen am Fließband zu erspielen.

Nach dem Seitenwechsel gelang es dem LSK besser ins Spiel zu finden. Auf der anderen Seite ließ der SVW seine Gelegenheiten zur Entscheidung ungenutzt. Dadurch blieben die Salzstädter, mit dem eingewechselten Torjäger Malte Meyer nach abgesessener Rotsperre, im Spiel und kamen nach einer Ampelkarte gegen Yanni Regäsel in der Schlussphase sogar in Überzahl (83.).

Schließlich belagerten die Gäste den gegnerischen Strafraum und kamen tatsächlich noch zum Lucky-Punch. Eine Flanke von Marian Kunze landete auf dem Kopf des stürmenden Innenverteidigers Wilson Pinto Coelho, der die Kugel zum umjubelten Ausgleich über die Linie beförderte (90.+2).

Nach dem Pokalsieg in Hildesheim (2:0) und dem Oberliga-Erfolg (2:1) in Verden gelingt dem Aufsteiger auch beim Tabellenvierten mit dem Unentschieden ein besonderer Fußball-Abend unter Flutlicht. Am kommenden Sonntag (16.11. um 14 Uhr) möchte der VfV Borussia 06 als Tabellenzweiter seine Revanche in Lüneburg antreten.