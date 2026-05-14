Last-Minute-Ausgleich: LSK bringt Heeslingen trotzdem ins Stolpern Oberliga Niedersachsen: Der LSK schiebt sich mit dem Remis auf den siebten Platz von Moritz Studer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Im Hinspiel war der Lüneburger Sport-Klub Hansa deutlich unterlegen, beim zweiten Aufeinandertreffen sah der Aufsteiger bis in die Nachspielzeit wie der Sieger aus. Trotzdem ärgern die Salzstädter den Heeslinger SC und stellen diesem vermutlich das entscheidende Bein im Aufstiegsrennen.

Die Lüneburger erwischten den besseren Start und legten schon nach wenigen Minuten vor. Eine Hereingabe von Nick Tappe erreicht Marian Kunze am zweiten Pfosten, der das Spielgerät über die Linie drückte (8.). In der Folge mussten die Gäste anlaufen, die nur mit einem Sieg die Aufstiegsrelegation in der eigenen Hand behalten würden. Torjäger Terry Becker scheiterte mit seinen ersten Versuchen jedoch an Ex-HSC-Keeper Arne Exner.