Last-Minute-Ausgleich: LSK bringt Heeslingen trotzdem ins Stolpern

Im Hinspiel war der Lüneburger Sport-Klub Hansa deutlich unterlegen, beim zweiten Aufeinandertreffen sah der Aufsteiger bis in die Nachspielzeit wie der Sieger aus. Trotzdem ärgern die Salzstädter den Heeslinger SC und stellen diesem vermutlich das entscheidende Bein im Aufstiegsrennen.
Die Lüneburger erwischten den besseren Start und legten schon nach wenigen Minuten vor. Eine Hereingabe von Nick Tappe erreicht Marian Kunze am zweiten Pfosten, der das Spielgerät über die Linie drückte (8.). In der Folge mussten die Gäste anlaufen, die nur mit einem Sieg die Aufstiegsrelegation in der eigenen Hand behalten würden. Torjäger Terry Becker scheiterte mit seinen ersten Versuchen jedoch an Ex-HSC-Keeper Arne Exner.
Während die Lüneburger in der Schlussphase leidenschaftlich verteidigten, wurde Exner in der Nachspielzeit doch noch bezwungen. Becker nahm sich einen Freistoß von der Strafraumkante und beförderte die Kugel zum späten Ausgleich in die Maschen (90.+4). Während der LSK den Sprung auf den sechsten Platz verpasst, muss Heeslingen am letzten Spieltag auf einen Ausrutscher des 1. FC Germania Egestorf-Langreder hoffen. Durch den späten Punktgewinn könnte der HSC zumindest auch bei einem Remis des ärgsten Widersachers noch auf den zweiten Platz springen.