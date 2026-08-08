Last-Minute-Ausgleich kostet Neumarkt den Sieg - Aschaffenburg jubelt

Man of the Match: Doppeltorschütze Robin Schwarz (re.) führt die SV Viktoria Aschaffenburg zum 2:0-Heimsieg. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der vierte Spieltag der Bayernliga Nord bot am Samstag drei spannende Begegnungen. Viktoria Aschaffenburg setzte sich mit 2:0 gegen die Profireserve des FC Ingolstadt II durch. Auch der SSV Jahn Regensburg II konnte vor heimischer Kulisse einen Sieg feiern und bezwang den TSV Neudrossenfeld. Die SpVgg Bayern Hof und Neumarkt teilten sich derweil die Punkte.



Die Zweitvertretung des SSV Jahn Regensburg setzte sich am heutigen Spieltag mit 2:1 gegen den TSV Neudrossenfeld durch. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Albrecht die Gastgeber mit seinem Treffer in Führung. Im weiteren Verlauf der Partie konnten beide Mannschaften Chancen verzeichnen, ehe Limkoski in der Schlussphase zum zwischenzeitlichen 2:0 traf. Die Gäste aus Neudrossenfeld zeigten sich weiterhin bemüht und konnten kurz vor dem Abpfiff noch den Anschlusstreffer erzielen. Zu mehr reichte es jedoch nicht, sodass Schiedsrichter Xaver Scheungrab die Partie wenig später beendete. Durch den Sieg klettert der SSV Jahn Regensburg II auf den achten Tabellenplatz. Neudrossenfeld bleibt vorerst auf Rang 14.







Viktoria Aschaffenburg schlägt den FC Ingolstadt II. Nach einer torlosen ersten Hälfte nutzten die Gastgeber ihre Chancen im zweiten Durchgang besser und sicherten sich damit die drei Punkte. Zum Matchwinner avancierte der Aschaffenburger Robin Schwarz, der mit seinen beiden Treffern in der 63. und 67. Minute maßgeblichen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft hatte. Die Gäste aus Ingolstadt konnten auf die beiden Gegentreffer nicht mehr entscheidend reagieren, wodurch die Viktoria den Sieg über die Zeit brachte.







Im Duell zwischen der SpVgg Bayern Hof und dem ASV Neumarkt gab es keinen Sieger. Den Hausherren dürfte der Punktgewinn dabei letztlich mehr bedeuten als den Gästen aus Neumarkt, da der entscheidende Ausgleichstreffer erst mit der letzten Aktion des Spiels (90. +4) fiel. Den Neumarktern bleibt der erhoffte erste Saisonsieg damit weiterhin verwehrt. Immerhin konnte die Mannschaft mit dem Remis den ersten Punktgewinn der laufenden Spielzeit einfahren.