Last-Minute-Ausgleich in Nattheim!

Nach gutem Start und zwei Chancen von Kaiser und Eiberger fiel das vermeintliche 0:1 für unsere Mannschaft. Zunächst gab Schiedsrichter Schilling das Tor, argumentierte dann aber mit einem Vorteil und machte am Ende einen Freistoß für Nattheim daraus. Nun ja, es blieb jedenfalls beim 0:0. Für die Heimelf wirkte diese Szene wie ein Wachmacher, denn im weiteren Verlauf der Hälfte war Nattheim II die gefährlichere Mannschaft und dem 1:0 sicher näher als unsere Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der im 1:0 für die TSG nach 60 Minuten mündete. Gnosa erzielte per sehenswertem Distanztreffer die Führung. In der 74.Minute dribbelte ein TSG-Akteur durch die halbe 08-Hintermannschaft und Max Harsch wusste sich im Sechzehner nur mit einem Foul zu helfen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Demiröz zum 2:0. Die Entscheidung war dieses Tor jedoch noch nicht, denn jetzt versuchte unsere Mannschaft noch einmal alles und die Einwechslungen brachten frischen Wind dazu. Der Anschlusstreffer fiel erneut kurios. Zunächst ließ Siekmann zwei Gegenspieler stehen und schoss anschließend an die Latte, bevor der Ball zu Pajtim Lutfiu kam, dessen Flanke zu Kaiser ging und dieser in der Luft gefoult wurde. Eiberger nutzte den Abstauber zum 2:1, der Schiedsrichter entschied jedoch darauf, dass es Elfmeter gibt, obwohl das Tor bereits gefallen war. Nun ja, erneut Konfusion, aber Eiberger blieb cool und machte das 2:1. Die letzte Viertelstunde spielte man weitgehend nur noch auf das Tor der und in der 90.Minute wurde man belohnt. Harschs Steckpass kam zu Siekmann, der das 2:2 erzielte. Noch vor Ende der regulären Spielzeit hätte es sogar noch Elfmeter geben können, doch der Schiedsrichter konnte sich nicht zu einem weiteren Pfiff durchringen und pfiff das Spiel Sekunden später pünktlich ohne Nachspielzeit ab.