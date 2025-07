Last-Minute-Ausgleich in Künzing

Früher Bezirksliga-Kracher zum Wochenbeginn: Am Dienstagabend eröffnete das Duell zwischen dem FC Künzing und dem FC Obernzell-Erlau den zweiten Spieltag der Bezirksliga Ost. Es war das Aufeinandertreffen zweier Topteams der Vorsaison – der Vizemeister empfing den Dritten – doch am Ende standen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber, die sich beim 1:1 letztlich die Punkte teilten.

Bereits vor dem Spiel war klar, dass es für beide Teams keine leichte Aufgabe werden würde. Künzing hatte am Freitag noch mit einem spektakulären 3:2-Sieg beim Landesliga-Absteiger Deggendorf für Aufsehen gesorgt, musste im Heimspiel aber auf eine ganze Reihe von Leistungsträgern verzichten. Trainer Matthias Süß sprach von einer „ellenlangen Ausfallliste“, wollte aber dennoch das erste Heimspiel unbedingt gewinnen.

Obernzell, das zum Auftakt eine Niederlage gegen Garham hinnehmen musste, wollte sich hingegen rehabilitieren. Sportleiter Jonas Stefan forderte eine klare Leistungssteigerung und „100 Prozent Kampf und Einstellung“ gegen einen der Favoriten auf die Meisterschaft.

Künzing ging in der 22. Minute durch Andreas Drexler, der bereits sein zweites Saisontor im zweiten Spiel erzielte, in Führung. In letzter Sekunde gelang Obernzell-Erlau in der 90. Minute noch der Ausgleich – Torschütze war Manuel Fesl.

Mit dem Remis verpasst Künzing den zweiten Sieg in Folge und bleibt mit vier Punkten vorerst Tabellenführer – allerdings mit einem Spiel mehr als die Konkurrenz. Obernzell nimmt immerhin den ersten Punkt mit in die Heimat, rutscht nach zwei Spielen aber zunächst auf Rang 10.