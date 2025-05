Last Minute Ausgleich im Derby

Man ging früh in Rückstand, nachdem ein langer Ball in den Rücken der Weßlinger Hintermannschaft geschlagen wurde und der Abschluss flach ins lange Eck einschlug (10. Min.). Darauf antwortete man nach 25 Minuten mit dem Ausgleichstreffer. Maxi Zuleger traf aus kurzer Distanz nach flacher Hereingabe von Vincent.

Am Samstag, den 26.04., empfing die Zwoate des SC Weßling die dritte Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried. Bei guten Wetterbedingungen entwickelte sich ein turbulentes Spiel mit vielen Toren.

Kurz nach Wiederanpfiff gelangte man abermals ins Hintertreffen. Vincent Verplanke bugsierte unglücklich eine Ecke ins eigene Tor und man lag 1:2 zurück (56. Min.). Kurz darauf erzielte Maxi seinen zweiten Treffer, indem er nach einer Ecke von Basti Glasz den Ball irgendwie über die Linie drückte (61. Min.).

Danach der erneute Rückstand - man lag durch zwei Gilchinger Treffer binnen fünf Minuten mit 2:4 zurück (65. und 70. Min.). Die Antwort von Phillipp Barwig folgte in der 73. Minute per Traumtor aus der Distanz. Der verdiente Ausgleichstreffer zum 4:4 gelang mit der letzten Aktion des Spiels. Ein Freistoß in den 16er geschlagen wo Adam Stefaniak zu Fall gebracht wurde und der SCW einen Elfmeter zugesprochen bekam, den Basti Glasz souverän verwandelte.