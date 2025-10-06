Last-Minute-Ausgleich für Ahlerstedt

In einem spannenden Duell der Frauen-Oberliga Niedersachsen West trennten sich der SV Ahlerstedt/Ottendorf und der TV Jahn Delmenhorst 2:2. Beide Trainer zeigten sich nach dem Abpfiff trotz des späten Ausgleichs zufrieden – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

Der SV Ahlerstedt/Ottendorf sichert sich in buchstäblich letzter Minute einen Punkt gegen den TV Jahn Delmenhorst. Nach einem intensiven und chancenreichen Spiel endete die Begegnung am Sonntag mit einem 2:2-Unentschieden – ein Ergebnis, das beide Trainer als „gerecht“ bezeichneten.

„Durch ein Foulspiel von uns im Strafraum hat Delmenhorst einen Elfmeter gehabt, auch verwandelt. Dann waren wir immer noch nicht ganz auf der Höhe“, so Saul weiter. Doch die Ahlerstedterinnen bewiesen Moral: „Kurz vor Schluss haben wir nochmal alles zusammengepackt, Angriffe gestartet und Ecken rausgeholt. In der letzten Minute hat unsere Spielerin Leo den Ball mit links ins lange Eck versenkt – zum 2:2.“

Benjamin Saul, Trainer des SVA, zeigte sich nach dem Schlusspfiff erleichtert: „Die erste Halbzeit lief ganz gut nach Plan. Wir haben nichts Großartiges zugelassen, hatten das Spiel eigentlich in unserer Hand und auch Möglichkeiten zur Führung.“ Nach dem Seitenwechsel schien sein Team auf Kurs, als Romina Kristin Riwny in der 50. Minute die Führung erzielte. „Dann haben wir so ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben“, räumte Saul ein. Delmenhorst nutzte das Momentum und drehte durch Tore von Julia Kastens (81.) und Virgenie Beneke (90.) die Partie.

Auch Delmenhorsts Trainer Daniel Prause sprach von einem „insgesamt gerechtfertigten 2:2“, haderte jedoch mit dem späten Ausgleich: „Am Ende müssen wir uns ärgern, dass wir die drei Punkte nicht mitnehmen, wenn du in der 96. Minute den Ausgleich kriegst.“ Sein Team hatte sich nach anfänglicher Unsicherheit ins Spiel gekämpft und laut Prause „die klareren Aktionen und den höheren Ballbesitz“ gehabt.

„Wenn wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen nutzen, geht das Spiel ganz klar in unsere Richtung“, betonte Prause. „Ahlerstedt hatte am Anfang ein bisschen mehr Kontrolle, aber danach waren wir die aktivere Mannschaft.“ Dennoch lobte der Coach seine Aufsteigerinnen: „Wir entwickeln uns immer weiter. Wenn du als Aufsteiger so viele Unentschieden holst, ist das ein Zeichen, dass wir schwer zu schlagen sind.“

Für Ahlerstedt war der Punktgewinn dagegen vor allem moralisch wichtig. „Wir haben nicht verloren – das war jetzt auf jeden Fall wichtig, dass wir wenigstens noch den Punkt mitnehmen“, fasste Saul zusammen. Mit zehn Punkten nach neun Spielen bleibt der SVA auf Tabellenplatz acht, während Delmenhorst mit fünf Punkten weiterhin im unteren Drittel rangiert.

Am kommenden Wochenende trifft Ahlerstedt auf das formstarke Team des TuS Büppel – eine Begegnung, die laut Prause „heiß und hoch hergehen“ dürfte. Für beide Mannschaften gilt: Das Unentschieden war ein Schritt in die richtige Richtung – wenn auch mit unterschiedlichen Gefühlen.