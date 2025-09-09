Last-Minute-Ausgleich

geschrieben von Lukas Honold:
Im zweiten Heimspiel der Saison verschliefen die Günzer die
Anfangsphase komplett. Bereits nach wenigen Minuten flutschte ein
eigentlich ungefährlicher Ball durch die Hände des Keepers, traf den
Pfosten und wurde vor einem drohenden Abstauber noch zur Ecke
geklärt. Der fällige Eckstoß wurde von den Gästen aus Buxheim mit
viel Schnitt vom Tor weggezogen und hinter dem Elfmeterpunkt mit
viel Wucht von Nassim Cherif ins linke Eck zum 0:1 geköpft. Noch
bevor die ersten zehn Minuten gespielt waren, flog ein weiter Ball
hinter die Viererkette der Günzer. Denys Tsymborskyi war
durchgebrochen und setzte den aufspringenden Ball elegant als
Heber über den Keeper hinweg zum 0:2. Es dauerte eine
Viertelstunde, bis sich die Hausherren berappelten und Koffi Adepke
im Strafraum nach einem Haken einen leichten Kontakt bekam und
den etwas glücklichen Elfer zog. Michael Harzenetter verwandelte
daraufhin in der 26. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Kurz vor der
Pause fingen sich die Günzer nach schnell ausgeführtem Freistoß
und einem Missverständnis noch einen gefährlichen Konter ein und
hatten Glück, dass man nicht mit einem höheren Rückstand in die
Pause ging.
Die zweite Halbzeit war fußballerisch sehr mager. Die Gäste aus
Buxheim machten keine großen Fehler in der Defensive und hatten
Mitte der zweiten Hälfte durch eine flache Hereingabe von rechts
außen auf den zweiten Pfosten die größte Chance auf die
Vorentscheidung. Noah Böckler hielt sein Team aber mit einer
starken Parade weiter im Spiel. Das Spiel war geprägt von vielen
Unterbrechungen durch Wechsel, Verletzungen und Zeitspiel.
Letzteres wurde vom Schiri genauso wenig geahndet wie das harte
Einsteigen eines Günzers auf Höhe der Mittellinie, das mit einer 10-
Minuten-Strafe hätte bestraft werden müssen. Die meist langen Bälle
der Günzer halfen einem ansehnlichen und flüssigen Spielverlauf
auch nicht wirklich weiter und so schien das Spiel dahinzugehen. In
der Nachspielzeit eroberten die Grün-Weißen allerdings nochmals
aggressiv einen Ball ca. 25 Meter vor dem Tor. Patrick Daufratshofer
wurde die Kugel im richtigen Moment zugesteckt. Dieser setzte sich
gegen seinen Gegenspieler durch, war unmittelbar vor dem Tor
alleine und wurde letztlich regelwidrig von hinten gestoppt. Den
diesmal völlig berechtigten Strafstoß verwandelte erneut Michael
Harzenetter zum 2:2-Lucky-Punch.