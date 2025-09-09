Last-Minute-Ausgleich

geschrieben von Lukas Honold:

Im zweiten Heimspiel der Saison verschliefen die Günzer die

Anfangsphase komplett. Bereits nach wenigen Minuten flutschte ein

eigentlich ungefährlicher Ball durch die Hände des Keepers, traf den

Pfosten und wurde vor einem drohenden Abstauber noch zur Ecke

geklärt. Der fällige Eckstoß wurde von den Gästen aus Buxheim mit

viel Schnitt vom Tor weggezogen und hinter dem Elfmeterpunkt mit

viel Wucht von Nassim Cherif ins linke Eck zum 0:1 geköpft. Noch

bevor die ersten zehn Minuten gespielt waren, flog ein weiter Ball

hinter die Viererkette der Günzer. Denys Tsymborskyi war

durchgebrochen und setzte den aufspringenden Ball elegant als

Heber über den Keeper hinweg zum 0:2. Es dauerte eine

Viertelstunde, bis sich die Hausherren berappelten und Koffi Adepke

im Strafraum nach einem Haken einen leichten Kontakt bekam und

den etwas glücklichen Elfer zog. Michael Harzenetter verwandelte

daraufhin in der 26. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Kurz vor der

Pause fingen sich die Günzer nach schnell ausgeführtem Freistoß

und einem Missverständnis noch einen gefährlichen Konter ein und

hatten Glück, dass man nicht mit einem höheren Rückstand in die

Pause ging.

Die zweite Halbzeit war fußballerisch sehr mager. Die Gäste aus

Buxheim machten keine großen Fehler in der Defensive und hatten

Mitte der zweiten Hälfte durch eine flache Hereingabe von rechts

außen auf den zweiten Pfosten die größte Chance auf die

Vorentscheidung. Noah Böckler hielt sein Team aber mit einer

starken Parade weiter im Spiel. Das Spiel war geprägt von vielen

Unterbrechungen durch Wechsel, Verletzungen und Zeitspiel.

Letzteres wurde vom Schiri genauso wenig geahndet wie das harte

Einsteigen eines Günzers auf Höhe der Mittellinie, das mit einer 10-

Minuten-Strafe hätte bestraft werden müssen. Die meist langen Bälle

der Günzer halfen einem ansehnlichen und flüssigen Spielverlauf

auch nicht wirklich weiter und so schien das Spiel dahinzugehen. In

der Nachspielzeit eroberten die Grün-Weißen allerdings nochmals

aggressiv einen Ball ca. 25 Meter vor dem Tor. Patrick Daufratshofer

wurde die Kugel im richtigen Moment zugesteckt. Dieser setzte sich

gegen seinen Gegenspieler durch, war unmittelbar vor dem Tor

alleine und wurde letztlich regelwidrig von hinten gestoppt. Den

diesmal völlig berechtigten Strafstoß verwandelte erneut Michael

Harzenetter zum 2:2-Lucky-Punch.