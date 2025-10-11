Last-Minute-Action in Sallach und Simbach, Ergolding siegt 2:0

Durch einen 2:0-Sieg bleibt Ergolding dem Spitzenreiter aus Kelheim auf den Fersen. Somit geht die Serie von Ergolding weiter, die Heckner-Truppe musste schon seit sieben Partien keine Niederlage mehr hinnehmen. Dank einem Treffer in der 92. Spielminute holte sich der SV Sallach den Dreier und schob sich dadurch in der Tabelle am direkten Konkurrenten aus Plattling vorbei. Ebenfalls ein sehr später Treffer fiel in Simbach - dank dem Ausgleichstreffer von Alexander Fuchshuber in aller letzter Sekunde holte der ASCK Simbach einen Punkt gegen den Aufsteiger aus Falkenberg und gab somit die Rote Laterne zurück in die Hände von Walkertshofen. Mit einem packenden 3:3 trennten sich am Ende der TV Aiglsbach und der TSV Langquaid. Vor allem in der ersten Halbzeit kamen die circa 200 Zuschauer auf ihre Kosten, denn nach 45 Minuten stand es schon 2:3. Am Ende konnte jedoch kein Team noch den entscheidenden Treffer setzten, folgerichtig ein gerechtes Unentschieden.

Michael Heckner, Trainer FC Ergolding: "Ein souveräner Sieg. Wir haben sehr gut begonnen, die letzten 15 Minuten vor der Pause jedoch etwas nachgelassen. Es ist nicht einfach gegen Pfarrkirchen, die tief stehen und auf Konter lauern. Das machen sie schon sehr gut, wir waren aber heute immer wach und abgesichert, somit hatten wir auch das im Griff. Wir haben generell kaum etwas anbrennen lassen heute und mit dem 2:0 den Deckel drauf gemacht. Letztendlich einfach ein verdienter Sieg, mit dem wir natürlich sehr zufrieden sind."

Johannes Wittenzellner, Spielertrainer SpVgg Plattling: "Wir sind sehr bedient, eine ärgerliche Niederlage. Wir hatten Chancen, dass wir nach unserer Führung den Deckel auf die Partie machen, aber durch eigenes Unvermögen haben wir Sallach immer wieder in das Spiel gebracht. Es entwickelte sich ein wildes Spiel in dem es Hin und Her ging, in der Phase war dann Sallach einfach abgezockter und als Team präsenter. Nach dem Ausgleichstreffer wurde Sallach nochmal richtig gut und hat dann verdientermaßen den Siegtreffer erzielt. Von uns einfach zu wenig. Eine verdiente Niederlage, Glückwunsch an Sallach. Wir müssen nächste Woche in allen Belangen eine Schippe drauf legen, da jetzt sehr entscheidende Wochen kommen und das heute doch ein herber Rückschlag war."

Matthias Eisenschenk, Trainer TSV Langquaid: "Das war heute von der ersten bis in die 93. Minute ein sehr intensives Bezirksligaspiel. Am Ende ein gerechtes Unentschieden. Beide Mannschaften hatten im zweiten Durchgang die Chancen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, doch es wär heute nicht gerecht gewesen, wenn hier ein Team verloren hätte. Mit meiner Mannschaft bin ich heute sehr zufrieden, wir hatten die guten Offensivkräfte der Gegner gut im Griff. So macht Bezirksliga Spaß. Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, auch mit dem Ergebnis, wir hätten gewinnen können, aber auch verlieren können. Wir haben nun zwei schwierige Partien vor der Brust: Erst im Totopokal gegen Neustadt und dann gegen die in meinen Augen stärkste Mannschaft der Liga - Türk Gücü Straubing."