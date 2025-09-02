Last-Minute-Abgang beim FC Energie Cottbus

Beim Drittligisten FC Energie Cottbus gibt es einen Last-Minute-Abgang. Das teilt der Verein dazu mit:
Mach’s gut @_romarjoh! Der #FCEnergie hat sich mit Romarjo Hajrulla im beiderseitigen Einvernehmen auf eine sofortige Vertragsauflösung verständigt. „Im Fußball ist es manchmal so, dass es einfach nicht so richtig zusammenpasst, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Dennoch danken wir Romarjo und wünschen ihm alles erdenklich Gute für die Zukunft“, sagt Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz zum Abschied des Stürmers.
+++
Das sind die nächsten Spiele in der 3. Liga:
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Viktoria Köln
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SC Verl
Sa., 13.09.25 16:30 Uhr Alemannia Aachen - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 14.09.25 13:30 Uhr VfL Osnabrück - F.C. Hansa Rostock
So., 14.09.25 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Energie Cottbus
So., 14.09.25 19:30 Uhr TSV 1860 München - TSV Havelse
6. Spieltag
Di., 16.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SSV Ulm 1846 Fußball
Di., 16.09.25 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim II
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SSV Jahn Regensburg
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SC Verl - Alemannia Aachen
Di., 16.09.25 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - MSV Duisburg
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - FC Erzgebirge Aue
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - TSV 1860 München
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TSV Havelse - FC Ingolstadt 04
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück
7. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - FC Erzgebirge Aue
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - SV Waldhof Mannheim
Sa., 20.09.25 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - F.C. Hansa Rostock
Sa., 20.09.25 16:30 Uhr TSV 1860 München - TSG 1899 Hoffenheim II
So., 21.09.25 13:30 Uhr TSV Havelse - MSV Duisburg
So., 21.09.25 16:30 Uhr SC Verl - FC Energie Cottbus
So., 21.09.25 19:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SSV Jahn Regensburg
8. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart II
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSV 1860 München
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - TSV Havelse
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Saarbrücken
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - Alemannia Aachen
Sa., 27.09.25 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen
So., 28.09.25 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - SC Verl
So., 28.09.25 16:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Ulm 1846 Fußball
So., 28.09.25 19:30 Uhr Viktoria Köln - VfL Osnabrück