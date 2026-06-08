Last Dance der Amtzeller Damen im Sommermärchen der Saison 2025/26

Der große Abschlusstag unserer Saison begann ausnahmsweise an einem Samstag statt wie gewohnt am Sonntag – und noch früher als sonst. Einer dieser besonderen Morgen, an denen man schon beim Aufstehen spürt: Heute passiert etwas Großes. Noch ein bisschen verschlafen, aber voller Vorfreude machten wir uns auf den Weg zu unseren PR‑Terminen. Trotz der frühen Uhrzeit lag eine Mischung aus Stolz, Aufregung und leiser Wehmut in der Luft. Im Rathaus wurden wir von Frau Manuela Oswald empfangen, die uns mit einem herzlichen Lächeln, einem Glas Sekt und einer liebevollen Stärkung begrüßte. In diesem Moment fühlte es sich an, als würde die ganze Gemeinde hinter uns stehen – als würde Amtzell selbst sagen: „Mädels, wir sind stolz auf euch.“ Zwischen warmen Worten, funkelnden Gläsern und diesem Gefühl von Zusammenhalt durften wir uns im Goldenen Buch der Gemeinde verewigen – ein Augenblick, der uns mitten ins Herz traf. Und als wir anschließend das SV‑Amtzell‑Trikot unterschrieben, das nun im Rathaus hängt, wurde uns klar: Wir haben Spuren hinterlassen. Echte, bleibende, gemeinsame Spuren. Noch schnell ein Foto geschossen – und dann ging es ab in unsere Kabine. Unsere Gäste: die Damen der SG Immenried II, die wir im liebevoll dekorierten Stadion zum Anpfiff um 10:30 Uhr empfingen. In der Kabine hieß es: umziehen, schnacken, fokussieren. Wobei das Fokussieren kurz scheiterte, weil es plötzlich emotional wurde. Unsere Kapitäninnen Alisia Neff und Franziska Wanner hatten sich heimlich entschieden, die Kapitänsbinde für dieses besondere Spiel an Lisa Steiger – besser bekannt als Lisl, Bandenstürmerin, Lisberth oder einfach unser Abwehrboss – zu übergeben, als Anerkennung für ihre starke Saison – da hatten wir glatt mal Tränen in den Augen. Danach ging’s raus auf den Platz, warmmachen, letzte Checks. Alles lief wie am Schnürchen – bis wir feststellten, dass jemand fehlte. Und zwar nicht irgendwer, sondern der Schiedsrichter. Wir: bereit. Gegnerinnen: bereit. Zuschauer: bereit. Staffelleiter: bereit. Schiri: unsichtbar wie ein Ninja.

Zum Glück sprang ein Spieler des SV Amtzell ein, der zufällig ein geprüfter Schiedsrichter ist. Der Raphael Le Cossec hat uns souverän durch die ersten Minuten geführt, bis der offizielle Schiedsrichter da war.Kurz vor dem Anpfiff gab’s dann noch den großen Gänsehautmoment: Der Staffelleiter überreichte uns den Wimpel zur Meisterschaft. Ein Stück Stoff, das sich anfühlte wie ein Orden für all die Schweißperlen, Tore, Tacklings und Lachanfälle dieser Saison.Dann ging es endlich los - unser Last Dance, unser großes Finale, unser „ein letztes Mal in dieser Saison zusammen auf diesem Platz“. Die Immenriederinnen hatten eine 9er‑Mannschaft gemeldet, während wir das 11er‑Feld gewohnt waren. Und so gelang Immenried in der 5. Minute tatsächlich der erste Treffer. Ein kurzer Stich ins Herz, aber eher so wie wenn man sich am Papier schneidet – unangenehm, aber nichts, was uns aufhält.Die erste Halbzeit war für uns ein bisschen wie ein alter Diesel: braucht kurz, bis er warm wird, aber wenn er läuft, dann läuft er. Und genau das passierte in der 45. Minute. Lara Neff holte aus, traf den Ball so sauber, dass man meinen konnte, er hätte vorher eine Politur bekommen – und zack, Traumtor. Ein Tor, das so schön war, dass selbst die Wolken kurz applaudiert haben. Ausgleich. Und ein Stadion, das plötzlich vibrierte wie ein Festival.Unser Vorteil war klar: eine volle Auswechselbank, bomben Stimmung und Zuschauer, die uns so laut unterstützten, dass man sie vermutlich noch in Wangen gehört hat. Und so starteten wir in die zweite Halbzeit, als hätte jemand heimlich den Turbo gezündet. Wir kamen besser ins Spiel, waren wacher, mutiger – und machten es dann trotzdem kurz spannend. In der 63. Minute gelang Immenried nämlich ein weiterer Treffer. Ein Moment, in dem man kurz das kollektive „Oh nein…“ im Publikum spüren konnte. Aber wir wären nicht wir, wenn uns das aus der Bahn geworfen hätte.Denn in der 74. Minute hat es mal wieder genefft. Alisia Neff nahm Maß, schoss - und dingdong, die Kugel war drin. Ein Tor, das so trocken war, dass man fast Durst bekam. Und dann ging’s Schlag auf Schlag. In der 77. Minute traf erst Susanne Thim, dann Joemy Heller – zwei Tore innerhalb von Sekunden. Plötzlich stand es 4:2, und wir spielten das Ding runter, als hätten wir nie etwas anderes gemacht. Souverän, selbstbewusst, mit einem Lächeln im Gesicht.Nach dem Abpfiff gab es natürlich kein Halten mehr. Meistertrikots, Bengalos, Sekt‑ und Bierduschen – alles, was zu einer echten Meisterfeier gehört. Der Platz verwandelte sich in ein einziges Amtzeller Sommermärchen, voller Menschen, Emotionen und diesem Gefühl, dass man gerade etwas erlebt hat, das man nie vergessen wird. Atemberaubend, laut, herzlich – einfach wir.Und jetzt? Jetzt ist erst mal Sommerpause.Aber keine Sorge: Mit uns ist noch lange nicht Schluss. Wir sehen uns beim ersten Spiel der Saison 2026/27 wieder. Oder Ihr verfolgt und auf Instagram, hier gibt es sicher noch einiges zu sehen. Und das Beste daran? Das Trainerteam und wir Spielerinnen bleiben komplett erhalten.Amtzell – wir sind noch lange nicht fertig.

Text: Laura Steiger, SV Amtzell