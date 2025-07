– Foto: Rocco Bartsch, Mathias Leschek

LAST CALL: Kurzfristig Plätze frei - DFB Basis Vereinsmanager/in In diesem Jahr bietet der Fußball-Verband-Mittelrhein den Lehrgang in Düren/Inden an. Du hast Bock Vereinsarbeit zu leiten und Sportbegeisterte zu betreuen? Dann bist du hier genau richtig.