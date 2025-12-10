Die drastischen Strafen mit Punktabzug und Geldstrafe durch den Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) wegen der Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls sind weiterhin ein Thema. Der FSV Union Fürstenwalde hat seine Stellungnahme dazu veröffentlicht. Das ist sie:

Nachdem das Thema in jüngster Vergangenheit bereits von vielen betroffenen und weniger betroffenen Vereinen über diverse Medien und Plattformen kommuniziert und kontrovers diskutiert wurde, haben wir nun auch das finale Urteil erhalten, welches besagt, dass unserer 1. Männermannschaft 6 Punkte in der laufenden Saison abgezogen wurden und wir eine empfindliche Geldstrafe begleichen müssen.

Ich denke, es ist mühselig darauf hinzuweisen, dass gerade größere Vereine mit vielen Mannschaften im Jugend- und Seniorenbereich die Leidtragenden sind und man die strukturellen und gesellschaftlichen Herausforderungen nicht von heute auf morgen bewältigen kann. Wir arbeiten im Verein mit Hochdruck dran, zusätzliche Schiedsrichter zu gewinnen, ohne diese von anderen Vereinen abzuwerben, jedoch ist auch das ein Prozess, der etwas Zeit in Anspruch nimmt. Die Alternative wäre Mannschaften aus dem Spielbetrieb zu nehmen oder Jugendmannschaften in der Spielklasse herunterzustufen, was jedoch entgegen der Ideologie des DFB und FLB wäre, die Jugendarbeit zu fördern, um letztendlich den drohenden Zwangsabstieg der 1. Männermannschaft zu verhindern!

Daher bitte ich euch lieber @flb, sucht den Dialog mit den Vereinen, um gemeinsam eine Lösung für dieses Thema zu finden und lasst uns Vereine nicht im Regen stehen, in dem ihr strikt an den geltenden Regelwerken festhaltet und in einer immer schwieriger werdenden Gesamtsituation für Vereine und Ehrenamt Sanktionen verhängt, wo es eigentlich keine Schuldigen gibt!