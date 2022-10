„Lasst es uns die Saison durchziehen“: Verlegung von Heimspielen gefällt nicht jedem in Kammerberg Jahreshauptversammlung der Spielvereiniegung

Kammerberg - Die Entscheidung der Ersten Mannschaft, die Spiele in dieser Saison nicht mehr, wie bisher, am Sonntag auszutragen, sondern am frühen Samstagnachmittag, fanden nicht alle super. Die Gründe dafür nannte Trainer Matthias Koston: Man habe so die Möglichkeit, nach dem Spiel am Samstag um 13 Uhr noch etwas gemeinsam im Sportheim zu essen, danach bei „Sky“ die Bundesliga zu schauen und einen eventuellen Sieg am Abend zu feiern.

Für viele Spieler sei das am Sonntagabend schwierig. Zum Teil hätten sie eine weite Anfahrt. Die Zeiten, als man im Sportheim noch bis 3 Uhr morgens zusammensaß, die seien vorbei, meinte er.

Die Befürworter appellieren an die Kritiker, dem Versuch eine Chance zu geben

Eine denkbar „ungünstige“ Zeit sei das, meinte hingegen ein Mitglied. Als Familie habe man doch am frühen Samstagnachmittag noch zu tun, um den Verpflichtungen rund um Haus und Garten nachzukommen. Viele Zuschauer blieben deshalb aus. Vorsitzender Anton Berngehrer, gleichzeitig Wirt im Sportheim, gestand, dass ihm die neue Regelung zugute käme. „Da rührt sich doch im Sportheim am Samstag was.“ Es sei nur ein Versuch, meinten die Kicker. „Lasst es uns diese Saison durchziehen“, baten sie die Anwesenden.

Den Aufstieg knapp verpasst hatten die Fußballer der Zweiten Mannschaft. Dafür stehe man aktuell souverän an der Spitze der B-Klasse, sagte Abteilungsleiter Franz Singer. „Zu spätes Erwachen aus dem Winterschlaf“ sei wohl für Rang drei in der Vorsaison verantwortlich gewesen. Trotzdem sei man mit der Zweiten zufrieden.

In der Skiabteilung wurde das Programm im vergangenen Jahr wegen der Pandemie auf „Sparflamme“ gesetzt, sagte Abteilungsleiter Heinrich Kieslinger. Skibasar und Skikurse hatten nicht stattgefunden. Einzig die traditionelle Viertagesfahrt zu den Skigebieten in Südtirol habe man sich nicht nehmen lassen. „Der Bus war voll.“ Heuer werde man wieder Skikurse anbieten.

Besonderes Lob gibt es für die „Greenkeeper“