Lasset die (Barrage-) Spiele beginnen: bei der UMW wird es emotional!

Die zweite Garde des Erstligisten war über denselben Zeitraum mit einem Altersschnitt von rund 20 Jahren im Einsatz. Die Erfahrung könnte also für den Red Star sprechen, der aber nur eines seiner letzten fünf letzten Pflichtspiele auf dem grünen Rasen gewinnen konnte. Ell II geht mit sechs Siegen in Serie im Rücken in das Entscheidungsspiel. Anstoß in Koerich ist am Donnerstag um 19:30 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker .

2022 in die 2.Liga aufgestiegen muss Merl-Belair drei Jahre später um den dortigen Verbleib kämpfen. Am Ende der Abstiegsgruppe kam man – die reguläre Saison eingerechnet – zwar auf beachtliche 32 Punkte (was einem Schnitt von 1,39 Zählern pro Spiel gleichkommt) und lag damit nur einen Punkt hinter Vianden, da aber zwei Teams direkt absteigen muss man gegen ein junges aber unbequemes Ell II nachsitzen.

Gegen die Übermacht aus Bettemburg blieb Käerjeng wie sonstigen Zweitligisten auch nichts anderes übrig, als auf Platz 2 und damit die Relegation zu hoffen. Immerhin belegte der Fusionsverein aus dem Südwesten des Landes diesen begehrten Barrageplatz mit satten 11 Punkten Vorsprung vor dem Dritten, Racing II, das ohnehin nicht hätte aufsteigen dürfen. Mit 84 Toren verfügte Käerjeng über die zweitstärkste Offensive der 2.Liga, 62 Gegentreffer lassen aber Schwächen in der Defensive erkennen.

„Habe vollstes Vertrauen in mein Team“

„In der Relegation ist das ja immer so, dass alles in einem einzigen Spiel passieren kann. Wir haben die ganze Saison über gut gearbeitet, unser Spielsystem sitzt und ich habe vollstes Vertrauen in mein Team. Die Partie selbst wird meiner Ansicht nach eine 50:50-Angelegenheit. Mir stehen quasi alle Spielerinnen zur Verfügung, alle sind topfit mit Ausnahme der ersten Torhüterin, die ein kleines Problem hat und bei der wir uns noch nicht sicher sind, ob sie spielen kann oder nicht. Unser junger Altersschnitt kann Vor- und Nachteil zugleich sein. Auf jeden Fall hat Mertert-Wasserbillig mehr Erfahrung, auch aus dem letztjährigen Barrage-Spiel“ so Käerjengs Trainer Daniel Neyken am Donnerstagvormittag gegenüber FuPa.

Mit nur einem einzigen Saisonsieg bei zwei Unentschieden war es die erwartet schwere Erstligasaison für die Union Mertert-Wasserbillig. Immerhin konnte man in der Abstiegsrunde das entscheidende Kellerduell gegen Hosingen/Norden mit 3:0 gewinnen, wodurch man in der Endabrechnung Vorletzter wurde und noch eine Chance auf den Klassenerhalt bekommt. Und in die Relegation vom Freitag bringt man Erfahrung mit: vor einem Jahr besiegte man als Außenseiter Bettemburg im Elfmeterschießen und stieg ins Oberhaus auf.

Auch der Altersschnitt der UMW mit rund 29 Jahren in den Abstiegs-Playoffs zeigt Vorteile in der Erfahrung gegen einen Gegner, der in seiner Aufstiegsrunde im Schnitt z.T. um gut 10 Jahre jünger war. Mit Lisi Oberweis (UMW) bzw. Gioia Fiorucci (UNK) verfügen beide Teams über eine A-Nationalspielerin. Spielerisch könnte der Underdog als etwas besser eingeschätzt werden.

„Es gilt konzentriert zu sein und kompakt zu stehen“

UMW-Trainer Jan Fisch: „Es ist ein Barrage-Spiel und solche sind immer etwas Besonderes. Personell sieht es eigentlich sehr gut bei uns aus. Cabucos hat ihre Beinmuskulatur nach einer langen Verletzung noch nicht vollständig wieder aufgebaut, ist aber fit genug, um spielen zu können. Wir haben Käerjeng sowohl live als auch per Video analysiert. Sie verfügen über ein solides Team, das viel Tempo nach vorne mitbringt. Sei es nun gegen Riccio, Stibling oder Andrade, es gilt konzentriert zu sein und kompakt zu stehen. Im Mittelfeld haben sie mit Fiorucci eine der Spielerinnen mit dem meisten Potenzial. Sie hatte mich schon vor drei Jahren in den Spielen gegen uns beeindruckt.

Wenn ich jedoch etwas in den letzten vier Saisons über meine Mädels gelernt habe, dann, dass sie in sog. großen Spielen immer bereit sind. Man kann in Bettemburg, Hosingen oder in Pfaffenthal nachfragen. Ich habe absolutes Vertrauen in das Team und weiß, dass wir vorbereitet sind. Der Fußball ist oft hektisch, es geht oft drunter und drüber, es wird diskutiert, doch ich würde meine Mannschaft über alles andere stellen und das 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche.