»Lassen uns von der Tabelle nicht blenden«: SCE fordert den Meister Eltersdorf-Bollwerk trifft auf punktlose Reserve des 1. FC Nürnberg +++ Quecken-Trainer Eigner mit Start „sehr zufrieden“ von Boris Manz · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

Zwei weiße Westen: Das einzige Gegentor kassierte Axel Hofmann bislang zuhause. – Foto: Sportfoto Zink / J.Tenner

Zum zweiten Heimspiel der noch jungen Regionalliga-Saison empfängt Aufsteiger SC Eltersdorf am Freitagabend ein echtes Schwergewicht der Liga: Die U23 des 1. FC Nürnberg gastiert im Elsner-Sportpark. Während der amtierende Meister aus Nürnberg überraschend punktlos anreist, feierten die Quecken bislang eine verheißungsvolle Regionalliga-Rückkehr.

Dem überraschenden 1:0-Auswärtscoup bei der U23 des FC Bayern München folgte zwar eine knappe 0:1-Heimniederlage gegen die DJK Vilzing, doch am vergangenen Wochenende belohnte sich die Mannschaft von Cheftrainer Bernd Eigner mit einem erkämpften 0:0-Unentschieden gegen die SpVgg Unterhaching.

„Wir können mit den ersten drei Spielen und vor allem mit der Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, sehr zufrieden sein. Defensiv stehen wir aktuell sehr stabil und haben uns auch in Unterhaching den Punkt absolut verdient“, sagt Eigner im Vorfeld des Mittelfranken-Duells. Besonders das Defensivverhalten sticht bislang positiv hervor: Zwei Spiele ohne Gegentreffer unterstreichen die Stabilität der Eltersdorfer Hintermannschaft. Mit dem 1. FC Nürnberg II gibt sich heute der amtierende Titelträger der Regionalliga Bayern die Ehre. Der Club erwischte allerdings einen Fehlstart und steht nach drei absolvierten Partien noch ohne jeden Zähler da.