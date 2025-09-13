„Lassen uns nicht runterziehen“: Haching-Coach Bender bliebt nach erster Niederlage gelassen

Unterhaching – Sechs Siege aus sieben Spielen. Dazu ungeschlagener Tabellenführer in der Regionalliga Bayern. Der Saisonstart hätte für die SpVgg Unterhaching kaum besser verlaufen können. Doch wie alle Sachen musste auch die Ungeschlagenen-Serie der Vorstädter irgendwann enden.

Passiert ist dies nun im Topspiel gegen den TSV Aubstadt. Mit ihrem fünften Saisonsieg rückten die Gäste ihrerseits in der Tabelle bis auf zwei Punkte an die Hachinger heran. Damit ist die Mannschaft von Trainer Claudiu Bozesan in der Liga seit sieben Spielen ungeschlagen. Lediglich das erste Saisonspiel gegen Wacker Burghausen verloren die Aubstädter.

Haching-Coach Sven Bender musste für das Spitzenspiel auf seinen etatmäßigen Stammtorwart Erion Avdija verzichten. Der 20-Jährige hatte im Spiel gegen den VfB Eichstätt die Rote Karte gesehen. Ersetzt wurde er von Jose Kohler. Für den 17-Jährigen war es das Startelf-Debüt in der Regionalliga.

Coach Bender mit erster Hälfte unzufrieden: „Haben die Energie vermissen lassen“

Unterhaching fand zunächst überhaupt nicht in die Partie. „In der ersten Halbzeit haben wir nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben die Energie der letzten Spiele vermissen lassen“, sagte Bender nach dem Spiel. Durch Manuel Stiefler und Jorden Aigboje kamen die Vorstädter nur zweimal gefährlich vor das Gäste-Tor. Beide Aktionen wurden aber wegen Abseitspositionen abgepfiffen. „Wir hatten schon erwartet, dass Haching mehr Druck macht“, sagte auch Gäste-Trainer Bozesan nach der Begegnung.

Für ihr ungefährliches Offensivspiel wurden die Vorstädter dann in der 27. Minute bestraft. Einen eigentlich verunglückten Steilpass grätschte Verteidiger Alexander Winkler zu Aubstadt-Angreifer Max Grimm. Der 21-Jährige zog von der Strafraumkante ab und traf mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck. Startelf-Debütant Kohler war bei dem Abschluss machtlos. Für die bis dahin ebenfalls harmlosen Gäste war dies die erste nennenswerte Torchance. „Es ist sehr ärgerlich, dass der erste Torschuss gleich drin war“, meinte Sven Bender.

Pfluger vergibt den Ausgleich für die SpVgg Unterhaching aus fünf Metern

Nach dem Seitenwechsel betrieben die Hachinger mehr Aufwand, wirklich zwingend wurde es allerdings nur selten. Der eingewechselte Youngster Wesley Krattenmacher verfehlte das Tor mit seinem Schuss aus 18 Metern in der 57. Minute knapp. Dem Ausgleich am nächsten kam Verteidiger Luis Pfluger. In der 84. Minute kam der 18-Jährige im Fünfmeterraum freistehend zum Kopfball, nickte den Ball aber über das Tor.

Bender sah im zweiten Durchgang allerdings eine deutliche Leistungssteigerung seiner Elf. „Mit der zweiten Halbzeit bin ich einverstanden. Da war eine ganz andere Energie und Bereitschaft zu spüren“, sagte der 36-Jährige. Aubstadt beschränkte sich darauf, die Führung zu verwalten. Kurz vor Schluss hatten die Gäste noch zwei Chancen, die Führung auszubauen. Beide Möglichkeiten wurden allerdings vergeben.

„Stecken in einem Umbruch“: Bender trotz Niederlage positiv gestimmt

Trotz der ersten Saisonniederlage war Bender bemüht, keine negativen Narrative aufkommen zu lassen. „Keiner ist nach einer Niederlage zufrieden. Trotzdem war der Saisonstart sehr, sehr gut. Man darf auch nicht vergessen, dass wir immer noch mitten in einem Umbruch stecken“, meinte der ehemalige Profi.

„Wir werden uns von einer Niederlage nicht runterziehen lassen“, gab sich Bender kämpferisch. Die Chance, die Pleite gegen Aubstadt vergessen zu machen, haben die Hachinger nächsten Freitag. Dann steht für die Vorstädter die Auswärtspartie beim TSV Buchbach mit Trainer Aleksandro Petrovic an. (ng)