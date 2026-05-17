"Lassen die Köpfe nicht hängen": Türkiyemspor patzt gegen RuWa Dellwig

Türkiyemspor holt ein Remis gegen Dellwig. – Foto: Markus Becker

Türkiyemspor Essen hat im Meisterschaftskampf einen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen RuWa Dellwig reichte es nur zu einem 1:1. Das Team von Hasan Fidan kann dennoch den Bezirksliga-Aufstieg aus eigener Kraft erreichen, darf sich nun aber keine weitern Patzer erlauben.

Nach dem Schlusspfiff war die Enttäuschung bei Türkiyemspor spürbar. Trainer Hasan Fidan versuchte jedoch direkt, den Fokus wieder nach vorne zu richten. "Nach so einem Unentschieden war die Stimmung natürlich ein bisschen geknickt“, erklärte Fidan. "Aber wir haben der Mannschaft sofort klargemacht, dass noch alles in der eigenen Hand liegt.“

Ivan Wetshemungu brachte die Gastgeber nach 21 Minuten zunächst in Führung. Türkiyemspor hatte bis dahin mehr vom Spiel, verpasste es in der Folge allerdings, den Vorsprung auszubauen. Erst spät schlug Dellwig zurück: Julian Mali erzielte in der 84. Minute den Ausgleich.

Vor allem die Chancenverwertung ärgerte den Coach. "Ich habe selber acht bis neun hundertprozentige Chancen gezählt. Normalerweise machen wir diese Dinger. Heute war es leider nicht der Tag der Offensive.“

Trotzdem lobte Fidan die Mentalität seiner Mannschaft. "Keine Mannschaft in der Liga erarbeitet sich einfach mal acht bis neun hundertprozentige Dinger. Das zeigt, dass wir jede Woche auf Sieg spielen." Die verbleibenden zwei Spiele wolle er mit seinem Team mit voller Konzentration angehen: "Wir lassen jetzt nicht die Köpfe hängen.“

Dellwig bietet dem Tabellenführer Paroli

Sebastian Vietz, Trainer von RuWa Dellwig, verteilte nach dem Punktgewinn ein großes Lob an seine Schützlinge. "Unsere Mannschaft hat sich aufgeopfert und dem Tabellenführer die Stirn geboten“, sagte er.

Vietz verwies darauf, dass beide Teams ihre starken Phasen gehabt hätten. "Türkiyemspor hätte kurz vor der Halbzeit das 2:0 machen können. Nach dem 1:1 vergeben wir noch zwei Großchancen, die uns den Sieg hätten bringen können.“

Anders als sein Gegenüber sprach er deswegen auch von einem fairen Ergebnis: "Gemessen an Spielanteilen, Chancen und Leistungen war es ein gerechtes Unentschieden.“

Zugleich zog Vietz ein Spiel vor Saisonende schon ein positives Fazit: "Wir sind mit dem ersten Jahr nach dem Umbruch zufrieden. Es ist gelungen, viele neue Spieler zu integrieren und weiterzuentwickeln. Insofern ist das Ziel erreicht. Im nächsten Jahr müssen wir konsequenter an unserem Limit spielen, damit auch der Tabellenplatz unserem Potenzial entspricht."

Durch das Remis bleibt Türkiyemspor zwar Tabellenführer, hat den Vorsprung auf Verfolger AL-ARZ Libanon jedoch eingebüßt. Beide Teams stehen nun bei 63 Punkten, der direkte Vergleich liegt auf Seiten von Türkiyemspor.

Türkiyemspor Essen – RuWa Dellwig 1:1

Türkiyemspor Essen: Rami Habeeb, Kubilay Kirlangic, Burak Bayram, Ryoya Aota, Adin Selimovic, Özkan Akcapinar, Poyraz-Can Sahin (85. Ozan Oezdemir), Ivan Wetshemungu, Berkan Kiris (75. Komlan Agbégniadan), Emre Ayan (85. Sercan Ali Tutkun), Özgür Akcapinar (68. Onur Caparlar) - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan

RuWa Dellwig: Ahmad Abazeed, Leon Bolmatis, Rupeshwar Arumugam, Yasin-Mehmet Yeter, Christoph Jügel, Mehul Malhatra, Emirhan Güldogan (80. Stanley Tetteh), Bünyamin Yigit (51. Ismail Cördük), Timo Lindemann, Ibrahim Ajarra (72. Parham Nasrollahzadeh Jirandehi), Julian Mali - Trainer: Christian Koch - Trainer: Sebastian Vietz

Schiedsrichter: Jakub Grochowicz (Essen) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Ivan Wetshemungu (21.), 1:1 Julian Mali (84.)