Lasse Oetjen wechselt zum MTSV Selsingen

Oetjen kehrt als „Selsinger Jung“ zu seinen Wurzeln zurück, nachdem er zuvor mehrere Jahre in der Jugend für den Verein aktiv war und die Strukturen sowie viele Spieler bereits kennt. Nach ersten Gesprächen und Trainingseinheiten fiel seine Entscheidung schnell zugunsten des MTSV.

Trainer Henning Schmidt beschreibt den Neuzugang so: „Mit Lasse gewinnen wir einen Offensivspieler, der mit seiner Größe, Physis und seinem Ehrgeiz sehr viel Präsenz auf den Platz bringt.“ Zudem betont er die gemeinsame Vergangenheit: „Da ich Lasse bereits mehrere Jahre in der Jugend trainiert habe, kennen wir uns gut und ich weiß, wo seine Stärken liegen.“