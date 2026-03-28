Lasse Oetjen wechselt zum MTSV Selsingen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der MTSV Selsingen kann für die kommende Saison einen Rückkehrer begrüßen. Mit Lasse Oetjen stößt ein Offensivspieler zur 1. Herren, der bereits eng mit dem Verein verbunden ist. Das gab der Verein via Instagram bekannt..
Oetjen kehrt als „Selsinger Jung“ zu seinen Wurzeln zurück, nachdem er zuvor mehrere Jahre in der Jugend für den Verein aktiv war und die Strukturen sowie viele Spieler bereits kennt. Nach ersten Gesprächen und Trainingseinheiten fiel seine Entscheidung schnell zugunsten des MTSV.
Trainer Henning Schmidt beschreibt den Neuzugang so: „Mit Lasse gewinnen wir einen Offensivspieler, der mit seiner Größe, Physis und seinem Ehrgeiz sehr viel Präsenz auf den Platz bringt.“ Zudem betont er die gemeinsame Vergangenheit: „Da ich Lasse bereits mehrere Jahre in der Jugend trainiert habe, kennen wir uns gut und ich weiß, wo seine Stärken liegen.“
Auch im Verein freut man sich über die Rückkehr. Oetjen soll den MTSV ab Sommer beim Neuaufbau der 1. Herren unterstützen. Aktuell steht er noch für den TSV Bevern auf dem Platz und bringt entsprechende Erfahrung aus der Kreisliga mit. So spielte er unter anderem noch für Bremervörde und dem FC Ostereistedt/Rhade. In der laufenden Saison stand er bei den abstiegsbedrohten Bevernern neun Mal auf dem Platz und erzielte zwei Tore.