"Lasse-Minute": SGDK bucht das Relegations-Ticket

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Ein historisches Ereignis für die SG Dittlofrod/Körnbach: Das Team feierte einen, angesichts der Chancenverwertung schmeichelhaften, 3:2 (1:0)-Auswärtssieg bei der SG Michelsrombach/Rudolphshan und buchte damit das Ticket für die Aufstiegsrelegation. Außerdem ist die erste Vizemeisterschaft in der Kreisoberliga Nord in trockenen Tüchern!

Was für ein Moment: Nach 2:0-Führung hatte der Gegner zwischenzeitlich ausgeglichen und uns die Feierlichkeiten vermasselt – dachten zumindest alle. In der Nachspielzeit dann ein letzter Angriff, Kapitän Levin Baumgart, der vorher schon beide Tore vorbereitet hatte, wird gefoult. Es gibt Elfmeter, Lasse Mohr verwandelt mit stahlharten Nerven, dann brechen alle Dämme. Angepfiffen wird erst gar nicht mehr, in letzter Minute doch noch der Sieg und damit Platz zwei.