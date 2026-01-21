Lasse Kröger kehrt zum VfL Borsum zurück

Rückkehr eines bekannten Gesichts Kröger, der künftig mit der Rückennummer 15 auflaufen wird, ist im Borsumer Umfeld kein Unbekannter. Seine Rückkehr wird sowohl sportlich als auch menschlich positiv bewertet. Sportlicher Leiter Paul Wolfinger macht deutlich, wie wichtig der Transfer für den Verein ist. „Lasse ist sowohl fußballerisch als auch menschlich ein Abgang gewesen, der mir sehr weh getan hat“, erklärt Wolfinger. Umso größer sei die Freude, dass der Mittelfeldspieler nun wieder das Trikot des VfL Borsum trägt. „Er erweitert unsere Möglichkeiten im Kader durch seine Flexibilität und seinen linken Fuß noch einmal sehr. Eine Eingewöhnungszeit wird er nicht brauchen und uns sofort weiterhelfen.“

Klare Ziele für die Rückrunde Auch Kröger selbst blickt motiviert auf seine Rückkehr. Nach seiner Zeit beim FC Wenden möchte er nun wieder in Borsum angreifen und Verantwortung übernehmen. „Ich freue mich, wieder zurück in Borsum zu sein. Ich möchte mit der Mannschaft eine erfolgreiche Rückrunde spielen und meinen Beitrag zum sportlichen Erfolg leisten“, sagt der 22-Jährige.