Lasse Kröger kehrt zum VfL Borsum zurück

Rückkehr eines bekannten Gesichts
Kröger, der künftig mit der Rückennummer 15 auflaufen wird, ist im Borsumer Umfeld kein Unbekannter. Seine Rückkehr wird sowohl sportlich als auch menschlich positiv bewertet. Sportlicher Leiter Paul Wolfinger macht deutlich, wie wichtig der Transfer für den Verein ist.
„Lasse ist sowohl fußballerisch als auch menschlich ein Abgang gewesen, der mir sehr weh getan hat“, erklärt Wolfinger. Umso größer sei die Freude, dass der Mittelfeldspieler nun wieder das Trikot des VfL Borsum trägt. „Er erweitert unsere Möglichkeiten im Kader durch seine Flexibilität und seinen linken Fuß noch einmal sehr. Eine Eingewöhnungszeit wird er nicht brauchen und uns sofort weiterhelfen.“
Klare Ziele für die Rückrunde
Auch Kröger selbst blickt motiviert auf seine Rückkehr. Nach seiner Zeit beim FC Wenden möchte er nun wieder in Borsum angreifen und Verantwortung übernehmen.
„Ich freue mich, wieder zurück in Borsum zu sein. Ich möchte mit der Mannschaft eine erfolgreiche Rückrunde spielen und meinen Beitrag zum sportlichen Erfolg leisten“, sagt der 22-Jährige.
Mehr taktische Optionen für das Trainerteam
Trainer Dustin Markgraf sieht in der Rückkehr Krögers nicht nur eine sportliche Verstärkung, sondern auch einen Gewinn für die Mannschaftsstruktur. Der Mittelfeldspieler eröffnet dem Trainerteam neue taktische Möglichkeiten.
„Mit Lasse haben wir einen Spieler zurückgewonnen, der uns in der Rückrunde sofort weiterhelfen wird und auch menschlich ein Gewinn für die Mannschaft ist“, so Markgraf. Besonders seine Vielseitigkeit sei ein großer Vorteil: „Er gibt uns die Möglichkeit, mit verschiedenen Systemen zu agieren und stärkt den Kader in der Spitze.“
Bereits in der ersten Trainingseinheit habe Kröger gezeigt, dass er schnell wieder in den Rhythmus finden könne.
Mit der Rückkehr von Lasse Kröger setzt der VfL Borsum auf Verlässlichkeit, Flexibilität und bekannte Qualität. Für die Rückrunde erhofft sich der Verein zusätzliche Stabilität und neue Impulse im zentralen Mittelfeld.