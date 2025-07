Lasse Günther kommt vom FC Augsburg zur SVE

Die SV Elversberg verstärkt sich in der Abwehr und verpflichtet Linksverteidiger Lasse Günther. Der 22-Jährige, der vergangene Saison auf Leihbasis für den Karlsruher SC gespielt hat, wechselt vom Erstligisten FC Augsburg an die Kaiserlinde und erhält hier einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2028.

Der gebürtige Münchner wurde nach einer kurzen Auslandszeit in der Kindheit zunächst bei der SpVgg Unterhaching, überwiegend aber beim FC Augsburg (bis 2016) und beim FC Bayern München (bis 2021) ausgebildet. Beim deutschen Rekordmeister machte Lasse Günther schnell auf sich aufmerksam. Im Alter von 16 Jahren spielte er mit der U19 des FCB in der UEFA Youth League, mit 18 Jahren kam er bereits zu ersten Einsätzen für die zweite Mannschaft in der 3. Liga. Darüber hinaus stand der Linksverteidiger bereits in 22 Spielen für deutsche Junioren-Nationalteams auf dem Platz. Zur Saison 2021/2022 wechselte Lasse Günther schließlich erneut zum FC Augsburg – wo er sich trotz seines jungen Alters direkt zeigen konnte. Neben zwei Einsätzen im DFB-Pokal absolvierte er fünf Erstliga-Spiele, eines davon sogar von Beginn an. Um mehr Spielpraxis zu erhalten, folgten in den vergangenen drei Saisons jeweils Leihen in die 2. Bundesliga, zunächst zum SSV Jahn Regensburg, dann zu Wehen Wiesbaden und schließlich vergangene Saison zum Karlsruher SC. Vereinsübergreifend hat Lasse Günther in dieser Zeit 58 Zweitliga-Spiele bestritten.

„Lasse hat trotz seines jungen Alters bereits eine Menge Erfahrung gesammelt. Er bringt viel Tempo mit, ist mutig und hat die Fähigkeit, sich immer wieder aktiv ins Offensivspiel einzuschalten. Wir freuen uns, dass er unsere Mannschaft mit seinen Qualitäten verstärken wird“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Lasse Günther ergänzt: „Die SV Elversberg hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet und tollen Fußball gezeigt. Ich bin absolut motiviert, genau diesen Weg mit dem Club weiterzugehen und die Fans weiter zu begeistern. Ich freue mich schon sehr darauf, hier loszulegen und alle meine Qualitäten einzubringen, um die gesteckten Ziele zu erreichen.“