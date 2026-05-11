Lasse-Böttcher-Show bei Nortorfer 5:0 gegen Todenbüttel von Olaf Wegerich · Heute, 04:51 Uhr · 0 Leser

Lasse Böttcher – Die Tormaschine vom TUS Nortorf. – Foto: Olaf Wegerich

Der Meister präsentiert sich auch im letzten Heimspiel der Saison bei Freibier in prächtiger Verfassung – zumindest, was das Ergebnis betrifft. Deutlich mit 5:0 (1:0) konnte der TUS Nortorf nach Anlaufschwierigkeiten in der ersten Hälfte den Aufsteiger SV GW Todenbüttel bezwingen und ist damit seit nunmehr 23 Ligaspielen ungeschlagen. Am Mittwoch wartet nun noch die schwere Auswärtsaufgabe beim voraussichtlichen Vizemeister TSV Heiligenstedten, ehe zum Saisonabschluss am Samstag noch das Auswärtsspiel beim ETSV Fortuna Glückstadt ansteht.

Erste Hälfte geprägt von Nachwirkungen der Meisterfeier

Nachdem bereits am Mittwoch die Meisterschaft und der Aufstieg ausgiebig gefeiert werden konnten, waren vor allem in der ersten Hälfte die Nachwirkungen der Meisterparty bei den Nortorfern noch deutlich zu spüren.

Der Mannschaft von Trainer Jan-Niclas Bräunling fehlte es dabei vor allem an geistiger Frische und Zielstrebigkeit. Bereits frühzeitig musste Alexander Gerst, für den die Saison nach einer Knöchelverletzung gelaufen zu sein scheint, das Feld verlassen. Todenbüttel agierte vor allem in der ersten Hälfte sehr mutig und kam auch zu zwei guten Abschlüssen, bei denen Torhüter Chris Kröhnert gefordert war. Ansonsten standen die Gäste defensiv sehr kompakt.

Joris Scherbath (TUS Nortorf) hier gegen Julian Lewin erzielte den Führungstreffer und war an 3 Toren beteiligt. – Foto: Olaf Wegerich

Eine der wenigen gelungenen Aktionen nutzte die TUS-Liga zum Führungstreffer. Nach einer schönen Kombination mit Lasse Böttcher traf Joris Scherbath (32.) trocken zum 1:0. Zweite Hälfte: Nortorf übernimmt das Kommando Auch in den ersten zehn Minuten nach der Pause wirkten die Gastgeber häufig etwas unentschlossen, um dann aber doch klar das Kommando zu übernehmen. Nur fünf Minuten nach seiner Einwechselung schraubte sich Malte Lucht im Strafraum hoch und konnte nach schöner Hereingabe von Leon Gehrke auf 2:0 erhöhen. Für Lucht war es bereits der 17. Saisontreffer. Nur vier Minuten später kommt Torhüter Mert Kizilay nach Kreuzbandriss zu seinem ersten Saisoneinsatz in der TUS-Liga für Chris Kröhnert.

Lasse Böttcher (TUS Nortorf) trifft zum 4-0. – Foto: Olaf Wegerich