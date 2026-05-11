Lasse-Böttcher-Show bei Nortorfer 5:0 gegen Todenbüttel

Der Meister präsentiert sich auch im letzten Heimspiel der Saison bei Freibier in prächtiger Verfassung – zumindest, was das Ergebnis betrifft. Deutlich mit 5:0 (1:0) konnte der TUS Nortorf nach Anlaufschwierigkeiten in der ersten Hälfte den Aufsteiger SV GW Todenbüttel bezwingen und ist damit seit nunmehr 23 Ligaspielen ungeschlagen. Am Mittwoch wartet nun noch die schwere Auswärtsaufgabe beim voraussichtlichen Vizemeister TSV Heiligenstedten, ehe zum Saisonabschluss am Samstag noch das Auswärtsspiel beim ETSV Fortuna Glückstadt ansteht.
Erste Hälfte geprägt von Nachwirkungen der Meisterfeier
Nachdem bereits am Mittwoch die Meisterschaft und der Aufstieg ausgiebig gefeiert werden konnten, waren vor allem in der ersten Hälfte die Nachwirkungen der Meisterparty bei den Nortorfern noch deutlich zu spüren.
Der Mannschaft von Trainer Jan-Niclas Bräunling fehlte es dabei vor allem an geistiger Frische und Zielstrebigkeit. Bereits frühzeitig musste Alexander Gerst, für den die Saison nach einer Knöchelverletzung gelaufen zu sein scheint, das Feld verlassen.
Todenbüttel agierte vor allem in der ersten Hälfte sehr mutig und kam auch zu zwei guten Abschlüssen, bei denen Torhüter Chris Kröhnert gefordert war. Ansonsten standen die Gäste defensiv sehr kompakt.
Eine der wenigen gelungenen Aktionen nutzte die TUS-Liga zum Führungstreffer. Nach einer schönen Kombination mit Lasse Böttcher traf Joris Scherbath (32.) trocken zum 1:0.
Zweite Hälfte: Nortorf übernimmt das Kommando
Auch in den ersten zehn Minuten nach der Pause wirkten die Gastgeber häufig etwas unentschlossen, um dann aber doch klar das Kommando zu übernehmen.
Nur fünf Minuten nach seiner Einwechselung schraubte sich Malte Lucht im Strafraum hoch und konnte nach schöner Hereingabe von Leon Gehrke auf 2:0 erhöhen. Für Lucht war es bereits der 17. Saisontreffer.
Nur vier Minuten später kommt Torhüter Mert Kizilay nach Kreuzbandriss zu seinem ersten Saisoneinsatz in der TUS-Liga für Chris Kröhnert.
In der Schlussviertelstunde machen die Gastgeber dann noch einmal Ernst, und die Lasse-Böttcher-Show beginnt.
Zunächst trifft Lasse Böttcher (75.) nach einem Tiefenlauf von Finn Spalding, nach Verlängerung durch Joris Scherbath, ins leere Tor zum 3:0.
Der vierte Treffer resultiert aus einer schönen Kombination, bei der Joris Scherbath den Ball mit der Hacke auf Finn Spalding verlängert, und Lasse Böttcher (84.) zum 4:0 einschieben kann.
Beim fünften Treffer der Gastgeber nach einer Umschaltsituation am eigenen Strafraum treibt Finn Spalding den Ball durchs Mittelfeld, bedient Joris Scherbath, und dessen flache Hereingabe vollendet Lasse Böttcher (87.) mit seinem 30. Saisontreffer zum 5:0-Endstand.
Trainer Eike Schneider vom SV GW Todenbüttel sagte: "In der ersten Halbzeit haben wir ganz gut verteidigt und hatten auch drei vier gute Torchancen um einen Treffer zu erzielen. Da war auch etwas Pech dabei. Nortorf nutzt seine 5 Torchancen eiskalt aus. Das ist dann auch eine Qualitätssache."
Stimme zum SpielNiclas Bräunling (Trainer TuS Nortorf)
TUS Nortorf: Kröhnert (63. Kizilay) – Lechtenfeld (75. Jürgensen), Schmidt (54. Lucht), Boysen, Gehrke (81. Kaul) – Scherbath, Falk, Behrens, Gerst (23. Spalding) – Böttcher, Jöhnk.
Trainer: Jan-Niclas Bräunling.
SV GW Todenbüttel: Holtz – Carstens, Bjarne Hansen, Illing, Solterbeck (60. Lewin) – Cordes – Lasse Holling, Zauter, Lüdtke, Krompholz – Maik Reimers.
Trainer: Eike Schneider.
Schiedsrichter: Torben Dwinger (SV Todesfelde)
Assistenten: Ron Rusinger und Corina Bucsano
Zuschauer: 90 in der TUS-Arena am Heinkenborsteler Weg in Nortorf
Tore: 1:0 Joris Scherbath (32.), 2:0 Malte Lucht (59.), 3:0 Lasse Böttcher (75.), 4:0 Lasse Böttcher (84.), 5:0 Lasse Böttcher (87.).