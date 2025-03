Lasse Bäumer ist Keeper der Woche

Der 21-jährige Keeper hütete am vergangenen Wochenende das Tor vom FC Bad Oeynhausen in der Landesliga Westfalen Staffel eins und vom FC Bad Oeynhausen II in der Kreisliga A Minden. Zuerst stand der Schlussmann in der zweiten Mannschaft zwischen den Pfosten und blieb beim 4:0-Heimsieg gegen den TuS Lahde/Quetzen ohne Gegentor. Nach diesem Auftritt setzte sich Bäumer, in der ersten Mannschaft als Ersatzkeeper, auf die Bank. In der 78. Minute musste der Stammtorhüter Mirko Göhner allerdings vom Feld und so kam es zum zweiten Einsatz des Tages für Bäumer. Der Torhüter kassierte zwar noch ein Gegentor, das änderte aber nichts mehr am Spielausgang zugunsten des FC Bad Oeynhausen.

🥈Till Sickes vom FC Peckelsheim/Eissen/Löwen in der Bezirksliga Westfalen Staffel drei

🥉Julian Jakubzig von Concordia Wiemelhausen III in der Kreisliga B1 Bochum