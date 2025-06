Lasogga im Trainerteam - Schalke 04 II beginnt die Regionalliga-Saison

Nach der Leistungsdiagnostik im medicos.AufSchalke stand die U23 des FC Schalke 04 am Donnerstag erstmals wieder auf dem Rasen. Rund fünf Wochen Vorbereitung, ein Trainingslager in Billerbeck und vier Testspiele sollen den jungen Kader auf die neue Regionalliga-Saison einstimmen.

Magnus Rösner (SV Lichtenberg 47), Andri Buzolli (SSVg Velbert 02), Tim Dietrich (Kickers Emden), Luca Happe (VfB Homberg), Max Hauswirth (Eintracht Frankfurt U21), Linus Weik (SGV Freiberg) und Emil Zeil (1. FC Düren) trugen zum ersten Mal das königslaue Dress. An der ersten Einheit nahm ebenso Jakob Sachse (1. FC Düren) teil, der bereits im Mai verpflichtet worden war. Neben den externen Neuzugängen stießen aus der letztjährigen U19 Jean-Paul Ndiaye und Edion Gashi hinzu. Gashi verlängerte vor rund einem Monat seinen Vertrag bei den Königsblauen. Wegen einer schweren Knieverletzung verpasste Anas Bouda (1. FC Kaiserslautern U21) den Trainingsauftakt. Er wird längerfristig ausfallen.

Im Trainerstab bleibt alles beim Alten: Fimpel arbeitet weiterhin mit Tomasz Waldoch und Torwart-Coach Christian Wetklo. Neu hinzu kommt Pierre-Michel Lasogga, der nach seiner Profi-Karriere erste Schritte an der Seitenlinie macht. „Ich freue mich sehr, dass Pierre in der Knappenschmiede die Chance bekommt, erste Einblicke in den Trainerbereich zu sammeln“, sagte Fimpel, auf der Vereins-Internetseite vom S04.

Fünf intensive Wochen

Schon am kommenden Montag (23. Juni) testen die Nachwuchsknappen um 11 Uhr gegen die Young Elite Academy. Während des Trainingslagers trifft das Team am 27. Juni auf Regionalligist Kickers Emden. Nach der Rückkehr folgen Partien in Iserlohn (6. Juli) und Jülich-Barmen gegen Koblenz (12. Juli). Fimpel war mit dem Auftakt zufrieden: „Die erste Einheit war – wie immer – gut. Ich freue mich, dass es nach der Pause wieder losgeht, und die Jungs tun das genauso.“

Mit klaren Abläufen, hohem Tempo und frischem Personal will Schalke II die Basis für eine stabile Regionalliga-Saison legen – ehe Mitte Juli die Spielpläne den Ernstfall datieren.





Regionalliga West 2025/2026

Der Startschuss für die neue Spielzeit in der Regionalliga West fällt am letzten Juli-Wochenende. Der genaue Spielplan wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben – nach der Veröffentlichung der Spielpläne der Bundesliga und der 3. Liga.

MSV Duisburg spielt nach dem Aufstieg in der 3. Liga. Nicht mehr dabei sind Türkspor Dortmund, der KFC Uerdingen, der 1. FC Düren und die Eintracht Hohkeppel. Die U23 trifft in der kommenden Spielzeit auf die neuen Gegner: 1. FC Bocholt, 1. FC Köln U23, Bonner SC (Aufsteiger Mittelrheinliga), Borussia Dortmund U23 (Absteiger 3. Liga), Borussia Mönchengladbach U23, FC Gütersloh, Fortuna Düsseldorf U23, Fortuna Köln, SC Rot-Weiß Oberhausen, SC Paderborn 07 U23, SC Wiedenbrück, SSVg Velbert (Aufsteiger Oberliga Niederrhein), Sportfreunde Lotte, Sportfreunde Siegen (Aufsteiger Oberliga Westfalen), SV Rödinghausen, VfL Bochum U23 (Aufsteiger Oberliga Westfalen) und Wuppertaler SV.