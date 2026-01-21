LASK verstärkt sich mit niederländischem Innenverteidiger

Mbuyamba kommt vorwiegend auf der Innenverteidigerposition zum Einsatz und bringt 1,95 Meter Körpergröße mit. In der laufenden Saison absolvierte der Niederländer 16 Einsätze in der Eredivisie und steuerte einen Treffer bei. Schon in seiner ersten Saison in Volendam etablierte er sich als Stammspieler, im zweiten Jahr trug er sogar die Kapitänsschleife. Zum sofortigen Wiederaufstieg 2024/25 in die höchste Spielklasse trug er nicht nur 34 Einsätze bei, sondern stellte auch mit fünf Treffern seine Torgefährlichkeit unter Beweis.

Seine Nachwuchs-Ausbildung genoss Mbuyamba zunächst in seiner Heimatstadt beim MVV Maastricht, ehe er sich 2019 der U19 des FC Barcelona anschloss. Ein Jahr später folgte der Wechsel auf die britische Insel, wo der Innenverteidiger 33-mal für die U21 des FC Chelsea auflief. Im Jahr 2019 bestritt Mbuyamba eine Partie für die niederländische U19-Auswahl. Beim LASK erhält der Abwehrspieler einen Vertrag bis Sommer 2028.

Sportdirektor Dino Buric:

„Mit Xavier bekommen wir einen Spieler, der über ein sehr gutes Stellungsspiel verfügt. Er bringt defensiv wie offensiv ein starkes Kopfballspiel mit, wodurch er auch viel Torgefahr ausstrahlt. Außerdem zeichnet ihn seine Ruhe am Ball aus, er ist in der Lage, in der Spieleröffnung immer wieder gute Lösungen zu finden. Wir sind sehr froh, dass er sich für den LASK entschieden hat.“