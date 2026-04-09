LASK und Ajax vereinbaren langfristige strategische Partnerschaft

Der niederländische Rekordmeister und vierfache Champions-League-Sieger gilt seit vielen Jahrzehnten als Vorreiter in der Talententwicklung, die renommierte Ajax Youth Academy zählt zu den besten Ausbildungszentren weltweit. Über mehrere Generationen hinweg wurden dort Weltklassespieler entwickelt – von Johan Cruyff, Marco van Basten und Frank Rijkaard über Clarence Seedorf oder Wesley Sneijder bis hin zu Rafael van der Vaart oder Matthijs de Ligt.
Diese herausragende Expertise in der Trainingsmethodologie und Spielerausbildung sowie der regelmäßige und direkte Austausch von Know-how sollen nun auch dem LASK zugutekommen. Damit wird gewährleistet, die vorhandenen Möglichkeiten in der voestalpine Performance Academy für die LASK Akademie und die zweite Mannschaft bestmöglich auszuschöpfen und in der Entwicklung von jungen Potenzialspielern die nächsten Schritte zu setzen.
Der kontinuierliche Wissens- und Informationsaustausch erstreckt sich in weiterer Folge ebenso auf das Scouting, auch dank der Zusammenarbeit mit weiteren Partnerclubs wie CF Pachuca oder Club Leon aus Mexiko, Real Oviedo in Spanien, Como 1907 aus Italien oder Gamba Osaka in Japan. Dieses Netzwerk soll dazu beitragen, neue Perspektiven in der Talentidentifikation zu eröffnen.
Ein weiteres Highlight stellt die Teilnahme für Akademie-Spieler des LASK an internationalen Turnieren dar. So waren die Youngsters Lukas Bozsoki und Jakob Wansch von 29. März bis 6. April beim Future Cup in Amsterdam für Future United im Einsatz – eine Mannschaft mit ausgewählten Spielern aller Partnerclubs. Bemerkenswert: Wansch absolvierte dabei als einziger Akteur sämtliche Spiele über die volle Distanz. Die beiden durften sich mit Topteams wie Ajax, Paris SG oder Sporting Lissabon messen und beendeten das Turnier am Ende auf dem starken dritten Rang.
Auch über den sportlichen Bereich hinaus eröffnet die Partnerschaft Potenziale: Beide Clubs stehen bereits im Austausch in ausgewählten organisatorischen und wirtschaftlichen Themenfeldern, um voneinander zu lernen und Synergien zu nutzen. Dies betrifft auch die Bereiche Hospitality und Matchday-Experience, in welchen der LASK seine Erfahrungen weitergeben möchte.
Marijn Beuker, Director of Football, AFC Ajax: „Diese Partnerschaft unterstreicht unseren Anspruch, starke Beziehungen zu Vereinen aufzubauen, die eine klare Vision in der Spielerentwicklung teilen. Mit dem LASK sehen wir einen Partner, der sich Wachstum, Innovation und der Schaffung optimaler Bedingungen für die Entwicklung von Spielern und Mitarbeitern verschrieben hat. Die Einbindung von zwei LASK-Spielern in das Future-United-Team beim Future Cup in Amsterdam am vergangenen Wochenende war ein starkes erstes Beispiel dafür, wie diese Zusammenarbeit in der Praxis aussieht. Die strategische Lage des LASK im zentralen Teil Europas macht diese Partnerschaft zudem besonders wertvoll für unsere Talentidentifikation in der Region. Durch den Austausch von Know-how, die Stärkung von Entwicklungswegen und die Zusammenarbeit bei der Talentsichtung sind wir überzeugt, dass diese Partnerschaft für beide Vereine echten Mehrwert schaffen kann – sowohl im Fußball als auch im breiteren Austausch von Ideen und Erfahrungen zwischen unseren Klubs.“
Siegmund Gruber, LASK-Geschäftsführer: „Die Partnerschaft mit Ajax Amsterdam ist für uns als LASK ein bedeutender Meilenstein. Als besonders wertvoll erachten wir den intensiven Austausch von Wissen in allen zentralen Fußballbereichen. Die enge Zusammenarbeit mit einem Klub, der eine große Geschichte mit Weltklasse-Expertise in der Spielerentwicklung und der Integration junger Talente auf höchstem Niveau verbindet, ist eine großartige Chance, uns weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass dieser kontinuierliche Wissensaustausch eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, unsere sportliche Strategie weiter voranzubringen und das bestmögliche Umfeld für das Wachstum unserer Spieler und Mitarbeiter zu schaffen.“