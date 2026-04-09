LASK und Ajax vereinbaren langfristige strategische Partnerschaft Der Linzer ASK hat sich mit dem niederländischen Topverein AFC Ajax auf eine langfristige strategische Partnerschaft verständigt. Im Fokus der Zusammenarbeit stehen der intensive Austausch von Know-how sowie die Optimierung von Spielerentwicklung und Talentförderung. Damit sind die Linzer künftig Teil des internationalen Partnerclub-Netzwerkes von Ajax. von Linzer ASK · Heute, 22:13 Uhr · 0 Leser

Marijn Beuker ( Director of Football Ajax Amsterdam - rechts im Bild ) und Siegmund Gruber ( LASK-Geschäftsführer ) vereinbarten eine langfristige strategische Partnerschaft. – Foto: Linzer ASK

Der niederländische Rekordmeister und vierfache Champions-League-Sieger gilt seit vielen Jahrzehnten als Vorreiter in der Talententwicklung, die renommierte Ajax Youth Academy zählt zu den besten Ausbildungszentren weltweit. Über mehrere Generationen hinweg wurden dort Weltklassespieler entwickelt – von Johan Cruyff, Marco van Basten und Frank Rijkaard über Clarence Seedorf oder Wesley Sneijder bis hin zu Rafael van der Vaart oder Matthijs de Ligt.

Diese herausragende Expertise in der Trainingsmethodologie und Spielerausbildung sowie der regelmäßige und direkte Austausch von Know-how sollen nun auch dem LASK zugutekommen. Damit wird gewährleistet, die vorhandenen Möglichkeiten in der voestalpine Performance Academy für die LASK Akademie und die zweite Mannschaft bestmöglich auszuschöpfen und in der Entwicklung von jungen Potenzialspielern die nächsten Schritte zu setzen. Der kontinuierliche Wissens- und Informationsaustausch erstreckt sich in weiterer Folge ebenso auf das Scouting, auch dank der Zusammenarbeit mit weiteren Partnerclubs wie CF Pachuca oder Club Leon aus Mexiko, Real Oviedo in Spanien, Como 1907 aus Italien oder Gamba Osaka in Japan. Dieses Netzwerk soll dazu beitragen, neue Perspektiven in der Talentidentifikation zu eröffnen.

Ein weiteres Highlight stellt die Teilnahme für Akademie-Spieler des LASK an internationalen Turnieren dar. So waren die Youngsters Lukas Bozsoki und Jakob Wansch von 29. März bis 6. April beim Future Cup in Amsterdam für Future United im Einsatz – eine Mannschaft mit ausgewählten Spielern aller Partnerclubs. Bemerkenswert: Wansch absolvierte dabei als einziger Akteur sämtliche Spiele über die volle Distanz. Die beiden durften sich mit Topteams wie Ajax, Paris SG oder Sporting Lissabon messen und beendeten das Turnier am Ende auf dem starken dritten Rang. Auch über den sportlichen Bereich hinaus eröffnet die Partnerschaft Potenziale: Beide Clubs stehen bereits im Austausch in ausgewählten organisatorischen und wirtschaftlichen Themenfeldern, um voneinander zu lernen und Synergien zu nutzen. Dies betrifft auch die Bereiche Hospitality und Matchday-Experience, in welchen der LASK seine Erfahrungen weitergeben möchte.