LASK bindet Leistungsträger langfristig

Joao Tornich (Alemao) bleibt dem LASK auch über die Saison hinaus erhalten – Foto: Linzer ASK

Der Brasilianer mit dem Spitznamen „Alemao“ war im August des Vorjahres vom portugiesischen Klub Portimonense SAD auf Leihbasis zu den Athletikern gewechselt. Dort avancierte er von Beginn an zum Stammspieler und bekleidete seit dem Amtsantritt von Cheftrainer Didi Kühbauer die zentrale Position in der Dreierkette.

Der 23-Jährige absolvierte bis dato 28 Pflichtspieleinsätze für den LASK, allesamt von Beginn an, davon 23 in der heimischen Bundesliga. Neben seinen Defensivqualitäten trug sich der 1,94-m-Hüne einmal in die Torschützenliste ein und fungierte zuletzt beim 2:1-Heimsieg über RB Salzburg als Assistgeber zum Führungstreffer.

Nun ist fix, dass Tornich den Athletikern auch in Zukunft erhalten bleibt. Der LASK entschied sich, die Kaufoption für den Brasilianer zu ziehen. „Wir sind sehr froh, dass wir Joao Tornich langfristig an den LASK binden konnten. Er hat von Beginn an gezeigt, ein wichtiger Stabilisator für unsere Defensive zu sein, der mit seiner Kopfballstärke, seinem Zweikampfverhalten und seiner Physis unheimlich wichtig für unser Spiel ist. Darüber hinaus ist er noch ein junger Spieler, der bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen kann“, sagte Sportdirektor Dino Buric.