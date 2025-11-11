Laserpointer im Einsatz und ein Rückzug

Vom Fußballbezirk Enz/Murr kommen neue Infos:
Laserpointer im Einsatz
Im Rahmen eines Spiels der Kreisliga A wurde versucht, gegnerische Spieler und der Schiedsrichter durch den Einsatz von einem Laserpointer aus dem Konzept zu bringen.
Während Fußballspiele eigentlich Orte für fairen Wettkampf und gemeinschaftlichen Sportgeist sein sollten, bringt der Einsatz von Laserpointern gravierende Probleme und Gefahren mit sich.
Laserpointer sind keineswegs harmloses Spielzeug. Die Strahlen gebündelten Lichts können bei direktem Kontakt mit den Augen Schäden verursachen.
Kurzfristig reicht das Spektrum von Irritationen bis zu vorübergehender Erblindung (Blendung). Bei stärkeren Laserpointern sind sogar dauerhafte Augenschäden und Netzhautverletzungen möglich. Besonders riskant ist das für Torhüter oder Feldspieler, deren Konzentration und schnelle Reaktion für das Spiel essentiell sind.
Der Einsatz von Laserpointern im Fußball ist gefährlich und verantwortungslos. Er gefährdet die Gesundheit der Spieler. Vereine, Sicherheitspersonal und Zuschauer sollten gemeinsam wachsam bleiben und solchen Missbrauch konsequent unterbinden, um einen fairen und sicheren Ablauf der Spiele zu gewährleisten.
+++
Rückzug Kreisliga B4
Traurige Nachricht erreicht uns aus Schafhausen.
Trotz Wechsel in den Flex-Modus sehen die Verantwortlichen derzeit keine Möglichkeit die Herrenmannschaft weiter aufrecht zu erhalten.
Man hat deshalb entschieden, den TSV Schafhausen mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb der Kreisliga B4 abzumelden.
Alle bisherigen Spiele gehen aus der Wertung, künftige Gegner haben spielfrei.