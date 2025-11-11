Laserpointer im Einsatz und ein Rückzug

– Foto: Timo Babic

Vom Fußballbezirk Enz/Murr kommen neue Infos:

Laserpointer im Einsatz Im Rahmen eines Spiels der Kreisliga A wurde versucht, gegnerische Spieler und der Schiedsrichter durch den Einsatz von einem Laserpointer aus dem Konzept zu bringen.

Während Fußballspiele eigentlich Orte für fairen Wettkampf und gemeinschaftlichen Sportgeist sein sollten, bringt der Einsatz von Laserpointern gravierende Probleme und Gefahren mit sich.

Laserpointer sind keineswegs harmloses Spielzeug. Die Strahlen gebündelten Lichts können bei direktem Kontakt mit den Augen Schäden verursachen.

Kurzfristig reicht das Spektrum von Irritationen bis zu vorübergehender Erblindung (Blendung). Bei stärkeren Laserpointern sind sogar dauerhafte Augenschäden und Netzhautverletzungen möglich. Besonders riskant ist das für Torhüter oder Feldspieler, deren Konzentration und schnelle Reaktion für das Spiel essentiell sind. Der Einsatz von Laserpointern im Fußball ist gefährlich und verantwortungslos. Er gefährdet die Gesundheit der Spieler. Vereine, Sicherheitspersonal und Zuschauer sollten gemeinsam wachsam bleiben und solchen Missbrauch konsequent unterbinden, um einen fairen und sicheren Ablauf der Spiele zu gewährleisten.