Lars van Schyndel – Antreiber in der Xantener Zentrale Lars van Schyndel ist beim TuS mit 20 Jahren schon ein Führungsspieler. Hinter ihm liegt eine turbulente Halbserie. Der Mittelfeldakteur überzeugt mit seinem schnellen Antritt auf der Sechser-Position.rn

Der TuS Xanten hat sich im Spitzenquartett der Bezirksliga festgesetzt. Die Domstädter präsentierten sich in der Hinrunde deutlich konstanter und kompakter als in der vergangenen Saison. Lars van Schyndel gehört mit 20 Jahren schon zu den Führungsspielern.

Vier Teams gegen den Rest der Liga. Dieser Anschein erweckt der Blick auf die Tabelle. Der TuS rangiert nach 17 Spieltagen mit 37 Punkten auf Platz vier. Bei acht Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SV Budberg bleibt der Mannschaft von Johannes Bothen erneut nur die Rolle des Jägers. Unwohl fühlen sich die Xantener damit aber nicht. „Durch die Abstufung der Bezirksligen ist die Qualität noch mal gestiegen. Wir schielen weiter nach oben“, sagt der Coach. Für den TuS gelte das Motto „Alles kann, nichts muss“.

Viele Verletzte

Dass sein Team überhaupt so weit vorne mitmischt, ist für den 36-Jährigen nicht selbstverständlich. Denn die Verletztenmisere war so groß wie lange nicht. Ob Niklas Maas, Niklas Bücken, David Epp oder Lukas Vengels – die Ausfälle wichtiger Stammspieler häuften sich im Verlauf der ersten Jahreshälfte. „Kompliment an die Jungs, die sich ins Rampenlicht gespielt und sie gut ersetzt haben“, lobt Bothen, dessen Elf nicht erst beim 3:1-Abschlusssieg über den FC Aldekerk personell auf dem Zahnfleisch ging.

Auch hinter Lars van Schyndel liegt eine turbulente Halbserie. Zum Saisonstart hatte der Mittelfeldspieler mit mehreren Problemen zu kämpfen. Schmerzen am Kniegelenk, Krankheiten zu ungünstigen Momenten und der Job bei der Polizei sorgten für mehrere Fehlzeiten. Doch der 20-Jährige fand schnell zurück in die Spur: „Die Neuzugänge sind gut eingeschlagen. Wir haben definitiv einen Schritt nach vorne gemacht und konnten die fehlende individuelle Klasse durch die Verletzten als Mannschaft gut auffangen.“ Als Lautsprecher und Antreiber in der Zentrale bringt der zweikampf- und kopfballstarke „Sechser“ mit schnellem Antritt, der in der Jugend des 1. FC Kleve ausgebildet wurde, alles mit, um die Offensivreihe um die treffsicheren Velibor Geroschus und Niklas Binn in Szene zu setzen. Fünf Tore und vier Assists stehen für ihn zu Buche.

Xanten steht hinter seinem Führungsspieler