Lars Uder kehrt als neuer Cheftrainer zu Rot-Weiss Cuxhaven zurück Nachfolger für Pilipp Schlüter gefunden von FuPa Lüneburg · Heute, 13:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Bezirksligist Rot-Weiss Cuxhaven hat schnell auf die kürzlich vakant gewordene Position des Cheftrainers reagiert und die Verpflichtung von Lars Uder bekannt gegeben.



Der 44-Jährige übernimmt das Amt mit sofortiger Wirkung und hat einen unbefristeten sowie ligaunabhängigen Vertrag unterschrieben. Für Uder ist es eine Rückkehr an eine bekannte Wirkungsstätte: Bereits in den Spielzeiten 23/24 (Bezirksliga) und 24/25 (Landesliga Lüneburg) stand er bei den Cuxhavenern an der Seitenlinie. Zuletzt war er im Nachwuchsbereich des SV Werder Bremen tätig, den er im Winter verlassen hatte.

Der Verein bezeichnet Uder als absoluten Wunschkandidaten. Vorstand und sportliche Leitung sind überzeugt, dass er aufgrund seiner Kenntnisse des Umfelds und der Vereinswerte der richtige Mann ist, um dem Kader neue Impulse zu geben und die sportliche Entwicklung weiter voranzutreiben. Mit der Verpflichtung ist die Interimslösung unter Co-Trainer Andreas Haas und dem sportlichen Leiter Daniel Gonzalez beendet. Uder übernimmt die Mannschaft in einer herausfordernden Phase und soll das Team auf die kommenden Aufgaben in der Bezirksliga vorbereiten.