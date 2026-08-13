Lars Uder kehrt als neuer Cheftrainer zu Rot-Weiss Cuxhaven zurück

Bezirksligist Rot-Weiss Cuxhaven hat schnell auf die kürzlich vakant gewordene Position des Cheftrainers reagiert und die Verpflichtung von Lars Uder bekannt gegeben.
Der 44-Jährige übernimmt das Amt mit sofortiger Wirkung und hat einen unbefristeten sowie ligaunabhängigen Vertrag unterschrieben.
Für Uder ist es eine Rückkehr an eine bekannte Wirkungsstätte: Bereits in den Spielzeiten 23/24 (Bezirksliga) und 24/25 (Landesliga Lüneburg) stand er bei den Cuxhavenern an der Seitenlinie. Zuletzt war er im Nachwuchsbereich des SV Werder Bremen tätig, den er im Winter verlassen hatte.
Der Verein bezeichnet Uder als absoluten Wunschkandidaten. Vorstand und sportliche Leitung sind überzeugt, dass er aufgrund seiner Kenntnisse des Umfelds und der Vereinswerte der richtige Mann ist, um dem Kader neue Impulse zu geben und die sportliche Entwicklung weiter voranzutreiben.
Mit der Verpflichtung ist die Interimslösung unter Co-Trainer Andreas Haas und dem sportlichen Leiter Daniel Gonzalez beendet. Uder übernimmt die Mannschaft in einer herausfordernden Phase und soll das Team auf die kommenden Aufgaben in der Bezirksliga vorbereiten.
"Mit Lars kehrt unser absoluter Wunschkandidat an seine alte Wirkungsstätte zurück.
Wir als Vorstand und sportliche Leitung sowie die gesamte Mannschaft freuen uns sehr, ihn wieder bei Rot-Weiss begrüßen zu dürfen.
Wir sind davon überzeugt, mit Lars die richtige Entscheidung für die sportliche Zukunft unseres Vereins getroffen zu haben", heisst es auf den Social Media Seiten der Kampfbahnkicker.
Erst gestern gab der Verein die Trennung von Coach Philipp Schlüter bekannt. Der sportliche Auftakt in die Spielzeit 26/27 verlief für die Cuxhavener alles andere als erhofft. Im Heimspiel gegen den MTV Hammah unterlag das Team mit 2:3. Aufgrund von drei Platzverweisen beendete Rot-Weiss die Begegnung in Unterzahl mit lediglich acht Akteuren auf dem Feld. Die Entscheidung folgte auf eine Analyse der aktuellen sportlichen Lage, in der sich Vorstand und sportliche Leitung dazu entschlossen, neue Impulse für die Mannschaft zu setzen.