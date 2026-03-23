Lars Till rettet Punkt für Jevenstedt im Kellerderby gegen Kropp

Punkteteilung im Kellerderby der Landesliga Schleswig. Der TuS Jevenstedt rettet beim Einstand von Ex-Trainer Guido Wieck in einem sehr zerfahrenen und an Höhepunkten armen Spiel gegen den TSV Kropp durch den späten Treffer von Lars Till (90.) ein glückliches 1:1-Remis (0:1). Damit konnte der TuS nach zuletzt vier Niederlagen zumindest einen Teilerfolg verbuchen. Für den TSV Kropp war es unter dem neuen Trainer Julian Schröder die zweite Punkteteilung nach dessen Amtsübernahme im dritten Spiel.
Durch die Ergebnisse vom Wochenende wird es im Tabellenkeller, was den dritten Absteiger betrifft, richtig eng, denn mit dem TSV Hattstedt und dem TSV Kropp (beide 19 Punkte) sowie dem TSV Friedrichsberg-Busdorf und dem TuS Jevenstedt (beide 18 Punkte) sind vier Mannschaften weiterhin massiv gefährdet.
Die sehr selbstbewusst auftretenden Gäste aus Kropp erwischten den perfekten Start. Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld von Kapitän Til Berg findet im Zentrum Thies Bütow (5.), der per Direktabnahme gegen zu unentschlossene Jevenstedter den Führungstreffer erzielt.
Nach dem frühen Rückstand warfen die Gastgeber zwar kämpferisch alles in die Waagschale, doch ein strukturierter Spielaufbau gelang ihnen auf dem holprigen und sehr schwer zu bespielenden Platz nur selten. Nach einer Ecke von Legrum brannte es noch einmal lichterloh im Strafraum der Jevenstedter, und Paul Krämer zielte knapp neben das Tor.
Von den Gastgebern hingegen kam weiterhin nur wenig, da sich das Spielgeschehen meist im Mittelfeld abspielte. Aber auch Kropp spielte nicht mit der nötigen Entschlossenheit, um einen zweiten Treffer nachzulegen.
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich in einem sehr hektischen und durch viele Zweikämpfe geprägten Spiel nur wenig. Kropp versuchte weiter, das Spiel zu machen, kam aber ebenfalls nur selten zu gefährlichen Abschlüssen. So waren es lediglich Paul Krämer und Thies Bütow, die in aussichtsreicher Position zweimal nur knapp verpassten, die Führung weiter auszubauen.
Der Jevenstedter Coach versuchte zwar mit einigen Wechseln, das Angriffsspiel noch einmal anzukurbeln, doch die Gastgeber schafften es kaum, einmal gefährlich in den Strafraum der Gäste zu kommen. Zudem erreichte Torjäger Lucas Seefeldt kaum ein verwertbares Zuspiel.
Vor allem der flache Spielaufbau der Gastgeber war oft fehlerbehaftet. „Wir hatten bestimmt drei oder vier Balleroberungen, konnten aber daraus keinen Nutzen ziehen“, kritisierte Coach Julian Schröder vom TSV Kropp die mangelnde Effektivität.
Dass die Gastgeber am Ende mit ihrer einzigen wirklich gelungenen Angriffsaktion tatsächlich noch den späten Ausgleich durch Lars Till (90.) bejubeln durften, entsprang einer Flanke aus dem Halbfeld, die der Jevenstedter gekonnt mit der Brust annahm, sich dann gegen seinen Gegenspieler behauptete und aus halbrechter Position zum 1:1 in das lange Eck traf.
„Wir waren nicht richtig dran und haben uns zu leicht abkochen lassen. Das ist extrem ärgerlich. Trotzdem war es eine gute Leistung von uns“, sagte Gästecoach Julian Schröder.
Bei den Gästen wusste Kevin Hentzsch in seinem zweiten Herrenjahr zu gefallen. „Er spielt bei uns auf der Zehn. Das ist auch der Weg, den wir gehen wollen“, unterstrich der Kropper Coach die Bedeutung der Nachwuchstalente.
Stimmen zum SpielJulian Schröder (Trainer TSV Kropp)
TuS Jevenstedt: Kühl – Richter, Lühder, Gunther, Ranck (79. Sievers) – Sofia (79. Tjark-Erik Rohwer), Hogrefe, Luca Rohwer, Brusberg (56. Grell), Peters (35. Till) – Seefeldt.
Trainer: Guido Wieck.
TSV Kropp: Rangnick – Thomsen, Brand, Popovici – Flor (79. Weinert), Legrum, Berg, Hentzsch (66. Wasielewski), Krämer (79. Kuhn) – Bütow (79. Decker), Krause (66. Jaafari).
Trainer: Julian Schröder.
Schiedsrichter: Tim Marvin Meyer (SC Rönnau 74).
Assistenten: Nic Ströhnisch und Philip Zeich.
Zuschauer: 150 auf dem Rasenplatz in Jevenstedt.
Tore: 0:1 Thies Bütow (5.), 1:1 Lars Till (90.).