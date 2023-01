Lars Sachße hört im Sommer beim FC Eschweiler auf Nach vier Jahren, erst in Weisweiler und dann beim FCE, möchte der Trainer eine neue Herausforderung ++ Indelöwen suchen Nachfolger

Wie die "Eschweiler Filmpost" berichtet, kündigte Lars Sachße an, sein Engagement als Trainer des FC Eschweiler zum Saisonabschluss im Juni beenden zu wollen.

Der Berufssoldat fing 2019 bei Fortuna Weisweiler an und musste bei der Fusion zum FC Eschweiler einen neuen Kader zusammenbauen. Nach Problemen in der (wegen Corona abgebrochenen) Premierensaison des neuen Klubs führte die rapide Entwicklung zur gewonnenen Stadtmeisterschaft 2021 und jetzt zum dritten Platz in der Kreisliga A. FCE-Vorsitzender Eric Morsch sagte zur Filmpost: „Lars leitete nicht nur eine Mannschaft, sondern trug zusätzlich zum anspruchsvollen Prozess des Zusammenführens bei. Das tat er mit viel Elan und Energie. Nach der intensiven Zeit können wir nachvollziehen, dass er eine neue Herausforderung sucht, und sind vor allem dankbar für seinen Einsatz.“



Bis zum Saisonende bleibt der 44-Jährige bei den Indelöwen. Eine künftige Aufgabe hat er nach eigenen Angaben noch nicht im Auge. Der FCE begibt sich auf die Suche nach einem Nachfolger.