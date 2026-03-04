Lars Pape zieht sich nach 13 Jahren aus der Oberliga zurück

– Foto: Nückel/Steinmann

Nach über einem Jahrzehnt im Dienste des Vereins gibt Lars Pape seinen Posten als Teammanager der Ersten Herren auf. Mental erschöpft, zieht er sich künftig vollständig aus allen Funktionen des MTV zurück.

Lars Pape hat eine weitreichende Entscheidung getroffen: Nach reiflicher Überlegung beendet der 42-Jährige seine Tätigkeit als Teammanager der Ersten Herren des MTV Wolfenbüttel mit sofortiger Wirkung. „Ich bin mental platt und werde mich daher komplett aus allem in Bezug auf den MTV zurückziehen“, erklärt Pape auf der Vereinswebseite mtv-kicker.de.

Seit 13 Jahren ist Pape eine prägende Persönlichkeit in der Fußballabteilung. Ob als Obmann oder zuletzt als Teammanager der Oberliga-Mannschaft – seine Arbeit und sein Engagement waren für den Verein von unschätzbarem Wert.