Lars Pape kehrt zum MTV zurück

– Foto: MTV Wolfenbüttel/Daniel S

Beim MTV Wolfenbüttel gibt es eine erfreuliche Nachricht abseits des Spielfelds: Lars Pape ist nach mehreren Monaten Pause wieder für die Meesche-Kicker im Einsatz. Der langjährige Teammanager unterstützt den Verein seit einigen Wochen erneut – allerdings mit einem bewusst reduzierten Arbeitspensum.

Bereits bei der Organisation des heutigen Testspiels zwischen Eintracht Braunschweig und dem TSV Havelse im Meesche-Stadion übernimmt der 43-Jährige wieder zentrale Aufgaben. Zudem kümmert er sich um organisatorische Belange rund um die Mannschaft und verantwortet die Social-Media-Aktivitäten der Ersten Herren.

Rückkehr nach mehrmonatiger Pause

Pape hatte sein Amt Anfang März nach 13 Jahren niedergelegt, nachdem er unter einer mentalen Erschöpfung gelitten hatte. Im April kündigte er bei einem Treffen mit Trainer Deniz Dogan und weiteren Vereinsverantwortlichen in den Räumlichkeiten des Sponsors Trattoria Stella di Mare seine Rückkehr an.