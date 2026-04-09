Lars Mrosko stellt Buch vor - Jagdfieber im Profifußball

Der Berliner Lars Mrosko, stellt sein neues Buch „Scouting – Jagdfieber im Profifußball“ als Heimspiel in der Gropiusstadt Berlin-Neukölln vor. Der langjährige Profi-Scout, der unter anderem für den FC Bayern München, den VfL Wolfsburg, FC St. Pauli und den 1. FC Union Berlin tätig war lebte zuletzt etwas zurückgezogener und genoss sein Familienleben. Nach dem Spiegel-Bestseller „Mroskos Talente“ (2015 Ronald Reng) ausgezeichnet als Fußballbuch des Jahres und dem Deutschen-Fußball-Kulturpreis stellt er nun sein zweites Buch vor.

Würde man Lars Mroskos Stärken beschreiben, wären es seine kompromisslose Ehrlichkeit und seine Direktheit. Und wollte man seine Schwächen benennen, käme man zum gleichen Ergebnis: Ehrlichkeit und Direktheit. Beides zugleich – Fluch und Segen.

In seinem neuen Buch „Scouting- Jagdfieber im Profifußball“ gibt er Einblicke in die Welt des Scoutings. Er erläutert verschiedene Ansätze der Talentidentifikation, beleuchtet die unterschiedlichen Anforderungen des Scoutings im Frauen- und Männerfußball und zeigt auf, welchen Fehler Eltern häufig machen, wenn sie – oft unbewusst – Druck auf ihre Kinder ausüben. Darüber hinaus erklärt er, warum Berater ein fester Bestandteil des Geschäfts sind, und macht deutlich, dass bei aller Professionalität und harter Arbeit die Liebe zum Spiel niemals verloren gehen darf.

Der Berliner gilt als erfahrener Profi-Scout und ausgewiesener Fußballfachmann. Seine Expertise gründet auf jahrzehntelanger Praxis, einem tiefen Verständnis für das Spiel und einem feinen Gespür für die Anforderungen, die ein Talent erfüllen muss, um den Sprung in den Profifußball zu schaffen. Er steht für fundierte Analysen, strategisches Denken und eine kompromisslose Leidenschaft – stets verbunden mit dem Anspruch auf maximalen Erfolg.

Interview

Interview mit Lars Mrosko

Ist dieses Buch ein Fachbuch oder ein Sachbuch, oder ist es ein fachliches Sachbuch? Es ist ein Buch für Fußballinteressierte – für Trainer, Spieler, Eltern von fußball-begeisterten Kindern und Scouts oder diejenigen, die es einmal werden wollen. Es ist das zweite Buch von bzw. mit dir, das nach 2015 auf den Markt kommt. Das erste Buch „Mroskos Talente“ von Ronald Reng mit dir als Protagonisten hat alles abgeräumt.

Was erwartet uns?

Das Buch ist facettenreich und spiegelt mehr wider, als der Titel vermuten lässt. Es erklärt das Scouting und das Zusammenspiel verantwortlicher Funktionäre im Fußball. Zusätzlich erhalten Eltern Einblicke, wie sie ihre fußballbegeisterten Kinder begleiten sollten, ohne ihnen durch eigenen Ehrgeiz und permanenten Druck die Freude an diesem Spiel zu nehmen. Es beleuchtet die Unterschiede des Scoutings im Frauen- und Männerfußball und erzählt zudem kleine Anekdoten über die Entdeckungen bekannter Fußballer.

Wie kam es dazu?

Alex Grübling, ein Journalist aus Österreich, kontaktierte mich und bat mich, gemeinsam mit ihm dieses Buch zu schreiben. Ich hatte große Lust darauf.

Also hast du es schreiben lassen?

Nein, diesmal nicht. Ich habe tatsächlich sehr viel selbst geschrieben – und ich denke, das erkennt man auch deutlich. Die Herausforderung bestand darin, dass Alex – abgesehen von seinem Interesse am Fußball und am Scouting – selbst noch keine direkten Berührungspunkte mit diesem Berufsfeld hatte. Dementsprechend brachte ich ihn mit vielen Leuten aus der Branche zusammen, und er trat eine einjährige „Wissens- und Erlebnisreise“ an, um alles live mitzuerleben. Alex gab die Themen vor und begann zu schreiben, ich korrigierte, passte an und ergänzte. Es war ein herausforderndes, aber harmonisches Zusammenspiel mit einem tollen Ergebnis. Allein das Cover und der Titel machen Appetit auf mehr. Das Vorwort stammt von Felix Magath.

Wie lange habt ihr gebraucht?

Wir haben nichts dem Zufall überlassen und das Cover von Nydal Chamma gestalten lassen. Er gehört in diesem Bereich zu den Besten der Szene und ist zudem Kaufmann für Kommunikation und Marketing. Felix Magath und ich haben seit unserer gemeinsamen Zeit beim VfL Wolfsburg ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, daher gab es für uns keine andere Wahl als ihn. Schon sein Vorwort ist beeindruckend und gibt tiefe Einblicke. Insgesamt haben wir etwas über ein Jahr an dem Buch gearbeitet.