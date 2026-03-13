Lars Martinetz verlängert beim SC Melle

Der SC Melle kann auch in der kommenden Saison auf Lars Martinetz bauen. Der stellvertretende Kapitän hat seine Zusage für das Spieljahr 2026/2027 gegeben. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Martinetz gehört seit Jahren zu den festen Größen im Team und hat bislang bereits 216 Partien für den SC Melle absolviert. Mit seiner Verlängerung wird diese Zahl in der kommenden Saison weiter steigen.

In der aktuellen Saison stand der 31-Jährige in zehn Partien auf dem Platz und stand. fünf Mal in der Startelf. Hinzu kommen drei weitere Startelf-Einsätze im Bezirkspokal.