Lars Kornetka ist neuer Cheftrainer der Eintracht

Kornetka ist derzeit Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft und wird diese Aufgabe zunächst parallel weiterführen. Bis zur Weltmeisterschaft 2026 bleibt er Teil des Trainerteams um Teamchef Ralf Rangnick und wird während des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada für den Österreichischen Fußball-Bund eingebunden sein. Eintrachts Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel erklärte, Kornetka habe die Verantwortlichen sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt. Der neue Trainer habe in Gesprächen eine klare inhaltliche Herangehensweise präsentiert und zugleich mit seiner offenen Kommunikation und seiner Energie Eindruck hinterlassen. Gerade in der aktuellen sportlichen Situation sei eine hundertprozentige Überzeugung auf beiden Seiten entscheidend gewesen. Diese Grundlage sehe der Verein als Voraussetzung, um die Mannschaft kurzfristig zu stabilisieren und langfristig erfolgreich zu arbeiten.

Dass Kornetka bis zur Weltmeisterschaft weiterhin für die österreichische Nationalmannschaft tätig sein wird, stellte für die Eintracht kein Hindernis dar. Der Verein wolle ihm die Teilnahme an diesem sportlichen Höhepunkt nicht verwehren, betonte Kessel. Die Doppelrolle sei von Beginn an transparent kommuniziert worden und für die Verantwortlichen nachvollziehbar. Der neue Cheftrainer selbst sprach von einer besonderen Chance. Braunschweig sei ein traditionsreicher Name im deutschen Fußball, verbunden mit großer Identifikation der Fans und einer besonderen Atmosphäre. Die Gespräche mit den Verantwortlichen seien von Beginn an zielgerichtet verlaufen, sodass schnell eine Einigung erzielt werden konnte. Kornetka dankte sowohl Eintracht Braunschweig für das Vertrauen als auch Ralf Rangnick und den Verantwortlichen des österreichischen Verbandes für die offene und unterstützende Kommunikation.