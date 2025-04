Lars Huxsohl und Nick Gutmann kehren zurück zu Eintracht Norderstedt

Beide Rückkehrer verbindet eine enge Geschichte mit dem Verein: Nach Auslandsaufenthalten in den USA und mehreren Jahren beim Hamburger Liga-Konkurrenten Teutonia zieht es sie nun zurück an die vertraute Ochsenzoller Straße.

Lars Huxsohl, 28 Jahre alt, stand bereits zwischen 2016 und 2022 in 131 Pflichtspielen zwischen den Pfosten der Norderstedter. Der Keeper empfindet seine Rückkehr als emotionale Heimkehr: „Eintracht ist für mich wie Familie. Ich war auch in der letzten Saison in ständigem Kontakt mit vielen Spielern und Verantwortlichen – viele gehören zu meinen engsten Freunden oder sind sogar meine Kollegen. Ich freue mich riesig, wieder Teil der Mannschaft zu sein und will meinen Beitrag zum Erfolg leisten.“

Auch Nick Gutmann, in der Vergangenheit mit 37 Einsätzen und 12 Toren für Norderstedt, blickt voller Vorfreude auf das Wiedersehen mit der Eintracht: „Es fühlt sich an wie Nachhausekommen. Ich kenne das Umfeld, die Jungs, das Trainerteam und die Fans – das macht alles leichter. Ich freue mich darauf, wieder voll anzugreifen!“

Der Verein zeigt sich überzeugt vom Neuanfang mit den beiden Rückkehrern. „Wir bekommen zwei Spieler mit hoher individueller Qualität und Erfahrung“, sagt Spitzer. „Das wird uns auf und neben dem Platz weiterbringen.“

Mit der Rückkehr von Huxsohl und Gutmann setzt Eintracht Norderstedt ein klares Zeichen für Kontinuität, Identifikation – und Ambition. Die Fans dürfen sich schon jetzt auf zwei alte Bekannte mit frischer Energie freuen.