Lars Gindorf fordert die passende Antwort gegen Wolfsburg Nach der 1:3-Niederlage zum Saisonauftakt in Cottbus richtet Hannover 96 den Blick auf das erste Heimspiel von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Die Enttäuschung über den misslungenen Saisonstart bei Energie Cottbus ist bei Hannover 96 noch nicht verflogen. Vor allem die erste Halbzeit dürfte dabei für gemischte Gefühle sorgen: Die Mannschaft von Christian Titz dominierte den Aufsteiger über weite Strecken, erspielte sich mehrere hochkarätige Möglichkeiten und ließ sich auch vom frühen Rückstand durch einen abgefälschten Freistoß nicht aus dem Konzept bringen.

Maurice Neubauer sorgte für den verdienten Ausgleich. Dass es zur Pause dennoch 1:1 stand, lag auch an Cottbus-Torhüter Marcel Lotka, der mehrere Chancen der Niedersachsen vereitelte. Nach dem Seitenwechsel verlor 96 zunehmend die Kontrolle. Ein Strafstoß und ein weiterer Gegentreffer besiegelten schließlich die 1:3-Niederlage. Lars Gindorf sieht dennoch eine Grundlage für die kommenden Aufgaben. „Man hat gesehen, dass wir eine absolute Dominanz auf den Platz bringen können“, sagt der Offensivspieler. Zugleich benennt er die Schwächen klar: „Wir müssen allerdings unsere Fehler abstellen und unsere Torquote maximieren.“

Wolfsburg mit neuem Trainer und Remis zum Auftakt Die nächste Gelegenheit zur Korrektur bietet sich bereits am Sonntag. Um 13.30 Uhr empfängt Hannover 96 den VfL Wolfsburg zum Niedersachsen-Duell. Für Gindorf steht dabei fest, dass die Gastgeber ihre Möglichkeiten vor eigenem Publikum besser nutzen müssen: „In der 2. Liga ist kein Spiel einfach“, betont er. „Aber wir wollen die Partie, vor allem zu Hause, erfolgreich gestalten. Wenn wir eine ähnliche Leistung wie in der ersten Halbzeit in Cottbus zeigen und unsere Chancen besser nutzen, haben wir eine gute Möglichkeit zu gewinnen.“ Auch der VfL ist mit einem Remis in die Saison gestartet. Gegen den 1. FC Kaiserslautern blieb die Mannschaft torlos. Nach 29 Jahren in der Bundesliga ist Wolfsburg erstmals wieder in der 2. Liga gefordert und befindet sich unter dem neuen Cheftrainer Tobias Strobl im Umbruch.