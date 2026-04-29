Lars Erbst adelt Monatssieger Fischer: "Das zeugt von echter Größe" Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. von wfv · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES

Manchmal sind es nicht Tore oder spektakuläre Spielzüge, die im Fußball besonders in Erinnerung bleiben, sondern Momente, in denen Haltung gezeigt wird. Benedikt Fischer von der SVGG Hirschlanden-Schöckingen hat im März für genau solch einen Moment gesorgt und wurde nun als BLEIB FAIR-Monatssieger März ausgezeichnet. Am Dienstagabend fand auf dem Sportgelände in Hirschlanden die offizielle Ehrung im Kreis der Mannschaft und Verantwortlichen statt.

Top-Schiedsrichter zollt Respekt Die Auszeichnung übernahm Zweitliga-Schiedsrichter Lars Erbst von der Schiedsrichtergruppe Leonberg. Der wfv-Top-Schiri war selbst früher als Jugendspieler des FC Gerlingen in der Region aktiv. „Das war eine außergewöhnliche Aktion. Gegner und Schiedsrichter haben beide die Aktion gemeldet: Ihr spielt um den Aufstieg, seid in Unterzahl und könnt die Partie entscheiden – und trotzdem verzichtest du auf das Tor. Das zeugt von echter Größe“, lobte Erbst bei der Übergabe. Ausgezeichnet wurde Fischer für seine Fairplay-Aktion in der Kreisliga-B-Partie beim TV Möglingen II. Die SVGG Hirschlanden-Schöckingen führte mit 1:0 und war nach einer Roten Karte in Unterzahl, als sich in der 70. Minute die Chance zur Vorentscheidung ergab. Ein langer Ball erreichte die Nummer 10, Benedikt Fischer, der sich durchsetzen konnte und ins leere Tor einschob. Der Treffer wurde zunächst anerkannt. „Dann hat der Schiedsrichter mich aus der Jubeltraube geholt. Er hat gefragt, ob ich den Ball mit der Hand berührt habe. Im ersten Moment erschrickt man, aber für mich stand außer Frage, das direkt zuzugeben.“ Das Tor wurde folgerichtig zurückgenommen.

Der sportliche Leiter der SVGG, Gianluca Bernert, vermerkt: „Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass wir kurze Zeit später das 1:1 bekommen würden und am Ende auf zwei Punkte verzichten.“ Dennoch: „Das war für unser Team natürlich bitter. Im Nachhinein waren wir uns aber alle einig und würden es wieder so machen.“ Statt eines möglichen Auswärtssiegs nahm die Sportvereinigung nur einen Punkt mit. Wertschätzung und starke Preise Besonders bemerkenswert: Fischer ist mit 22 Treffern Top-Torjäger seiner Mannschaft. Auf Treffer Nummer 23 verzichtete er in dem Fall bewusst zugunsten des Fairplay-Gedankens: „Für mich war das in dem Moment selbstverständlich. Ich hätte mich nicht gut gefühlt, wenn das Tor gezählt hätte oder wenn ich den Schiedsrichter angelogen hätte.“ Aktuell fehlt der Goalgetter und frisch gekürter BLEIB FAIR-Sieger der Mannschaft aufgrund einer Schulterverletzung. Es hätte die Abschlusssaison werden sollen, nun denkt Benedikt Fischer noch einmal darüber nach, die Schuhe für eine weitere Saison zu schnüren.