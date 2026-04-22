Lars Bender richtig sauer: Die Reaktionen zum 30. Spieltag

Englische Woche in der Regionalliga Bayern! Am gestrigen Dienstag waren alle Teams im Einsatz.(>>>Hier geht`s zur Zusammenfassung des 30. Spieltags!) Wir haben wieder die Reaktionen für euch. Das sagten die Protagonisten unmittelbar nach Spielschluss am Mikrofon des BFV:
Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)
"Ein brutal intensives Spiel auf einem überragenden Platz und vor einer tollen Kulisse. Beide Mannschaften haben alles reingeworfen. Es hätte auf beide Seiten kippen können, Kleinigkeiten haben entschieden. Respekt vor meiner Mannschaft, was wir hier trotz all der Englischen Wochen zuletzt in der letzten halben Stunde abgerissen haben."
Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)
"Am Ende müssen wir schon anerkennen, dass Haching der verdiente Sieger ist. Ich glaube trotzdem, meine Jungs haben eine gute Partie gezeigt. Für uns heißt es nun, die Niederlage abzuschütteln und voller Motivation am Samstag ins Derby zu gehen."
Felix Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)
"Kompliment an meine Mannschaft, wie sie heute aufgetreten ist. Wir hätten uns die Punkte schon am Wochenende verdient gehabt, denn die Tendenz bei uns geht stetig nach oben. Wir kassieren zwar auch immer wieder Nackenschläge, aber ich bin stolz auf die Jungs."
Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)
"Eine überragende kämpferische Leistung von meiner Mannschaft. In der zweiten Hälfte war der Druck von Würzburg richtig groß. Wir haben alles rausgehauen und uns immer wieder dazwischengeworfen. Mit ein bisschen Glück hätten wir vielleicht sogar drei Punkte mitnehmen können, das wäre aber des Guten ein wenig zu viel gewesen. Aufgrund der ersten Halbzeit ein verdienter Punkt für uns, mit dem wir richtig, richtig gut leben können."
Christian Fiedler (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)
"Nach der ersten Halbzeit musste ich in der Kabine erst einmal ein paar Worte an die Mannschaft richten. Und dann gewinnen wir 3:1, darüber sind wir sehr glücklich. Der Sieg ist sehr wichtig für uns gerade in der jetzigen Situation."
Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)
"Ich fand, dass wir in der ersten Halbzeit richtig gut im Spiel waren. In der zweiten Halbzeit haben wir noch einmal alles versucht, waren die dominante Mannschaft, aber waren eben auch nicht zwingend genug. Das ärgert uns."
Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)
"Da war heute einiges los im Spiel. Aufgrund der personellen Umstellungen hatten wir gerade zu Beginn das ein oder andere Problem. Das Schöne war, dass die Jungs im Verlauf der ersten Halbzeit reingefunden haben. Am Ende fällt das Ergebnis zu hoch aus. Entschieden wurde die Partie ab der 70. Minute, da hätten wir das Tor machen können, am Ende hat`s aber Nürnberg gemacht."
Marc Unterberger (Cheftrainer TSV Buchbach)
"Ich weiß gar nicht, wie viele gebrauchte Tage man im Moment als TSV Buchbach haben kann. Wir haben jetzt das dritte Spiel nach dem gleichen Muster verloren. Wir sind gerade in vielen Situationen selbst verantwortlich, was passiert, und das stört mich. Vorne sind wir selbst verantwortlich, weil wir aus unseren Chancen zu wenig machen. Und hinten hauen wir uns die Dinger buchstäblich selber rein."