Lars Bender richtig sauer: Die Reaktionen zum 30. Spieltag

Richtig frustiert waren Lars Bender (li.) und sein Co-Trainer Ronald Schmidt nach der 1:3-Heimpleite des SV Wacker gegen Greuther Fürth II. – Foto: Mike Megapix

Englische Woche in der Regionalliga Bayern! Am gestrigen Dienstag waren alle Teams im Einsatz.( >>>Hier geht`s zur Zusammenfassung des 30. Spieltags! ) Wir haben wieder die Reaktionen für euch. Das sagten die Protagonisten unmittelbar nach Spielschluss am Mikrofon des BFV:

Felix Luz (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg) "Kompliment an meine Mannschaft, wie sie heute aufgetreten ist. Wir hätten uns die Punkte schon am Wochenende verdient gehabt, denn die Tendenz bei uns geht stetig nach oben. Wir kassieren zwar auch immer wieder Nackenschläge, aber ich bin stolz auf die Jungs."

Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)"Wir haben es über 90 Minuten nicht verdient, das Spiel für uns zu entscheiden. Wir sind sehr schlecht reingestartet, hatten null Zugriff und konnten keine Zweikämpfe für uns entscheiden. Heute war einfach so ein Tag, an dem wir nicht die richtige Einstellung auf den Platz gebracht haben, und dann wird`s schwer."

Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing) "Am Ende müssen wir schon anerkennen, dass Haching der verdiente Sieger ist. Ich glaube trotzdem, meine Jungs haben eine gute Partie gezeigt. Für uns heißt es nun, die Niederlage abzuschütteln und voller Motivation am Samstag ins Derby zu gehen."

Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching) "Eine schwierige erste Halbzeit von uns, weil wir nicht unseren besten Fußball gespielt haben. Das war oft zu langsam, nicht diszipliniert. Wir haben nicht unser bestes Spiel gezeigt, am Ende steht aber ein Sieg, und der ist auch absolut verdient."

Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg) "Ein brutal intensives Spiel auf einem überragenden Platz und vor einer tollen Kulisse. Beide Mannschaften haben alles reingeworfen. Es hätte auf beide Seiten kippen können, Kleinigkeiten haben entschieden. Respekt vor meiner Mannschaft, was wir hier trotz all der Englischen Wochen zuletzt in der letzten halben Stunde abgerissen haben."

Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)"Ein hochverdienter Sieg für uns. Dass es am Ende nochmal spannend wurde, das lag an unserer Chancenverwertung. Wir hatten das Spiel über weite Strecken im Griff und haben sehr, sehr wenig zugelassen."



Michael Schiele (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Auch wenn wir den Ausgleich erst sehr spät gemacht haben, ist es kein glücklicher, sondern ein verdienter Punkt. Trotzdem sind es auch zwei verlorene Punkte, weil wir sehr, sehr viele Chancen hatten und es vor allem in der zweiten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor war." Michael Schiele (Cheftrainer Würzburger Kickers)"Auch wenn wir den Ausgleich erst sehr spät gemacht haben, ist es kein glücklicher, sondern ein verdienter Punkt. Trotzdem sind es auch zwei verlorene Punkte, weil wir sehr, sehr viele Chancen hatten und es vor allem in der zweiten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor war." Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Eine überragende kämpferische Leistung von meiner Mannschaft. In der zweiten Hälfte war der Druck von Würzburg richtig groß. Wir haben alles rausgehauen und uns immer wieder dazwischengeworfen. Mit ein bisschen Glück hätten wir vielleicht sogar drei Punkte mitnehmen können, das wäre aber des Guten ein wenig zu viel gewesen. Aufgrund der ersten Halbzeit ein verdienter Punkt für uns, mit dem wir richtig, richtig gut leben können."



Lars Bender (Cheftrainer Wacker Burghausen)

"Wir haben eine Lehrstunde in puncto Effizienz bekommen. Damit ist alles gesagt." Lars Bender (Cheftrainer Wacker Burghausen)"Wir haben eine Lehrstunde in puncto Effizienz bekommen. Damit ist alles gesagt." Christian Fiedler (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Nach der ersten Halbzeit musste ich in der Kabine erst einmal ein paar Worte an die Mannschaft richten. Und dann gewinnen wir 3:1, darüber sind wir sehr glücklich. Der Sieg ist sehr wichtig für uns gerade in der jetzigen Situation."



Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen zweikampfstarken Gegner. Aufgrund der besseren Torchancen für uns geht der Sieg für uns am Ende in Ordnung." Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)"Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen zweikampfstarken Gegner. Aufgrund der besseren Torchancen für uns geht der Sieg für uns am Ende in Ordnung." Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Ich fand, dass wir in der ersten Halbzeit richtig gut im Spiel waren. In der zweiten Halbzeit haben wir noch einmal alles versucht, waren die dominante Mannschaft, aber waren eben auch nicht zwingend genug. Das ärgert uns."



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Ich denke, wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft. Wir hatten am Ende mehr Körner als die Bayern und ich glaube, der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung." Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)"Ich denke, wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft. Wir hatten am Ende mehr Körner als die Bayern und ich glaube, der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung." Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

"Da war heute einiges los im Spiel. Aufgrund der personellen Umstellungen hatten wir gerade zu Beginn das ein oder andere Problem. Das Schöne war, dass die Jungs im Verlauf der ersten Halbzeit reingefunden haben. Am Ende fällt das Ergebnis zu hoch aus. Entschieden wurde die Partie ab der 70. Minute, da hätten wir das Tor machen können, am Ende hat`s aber Nürnberg gemacht."

Auswärtssieg für den FC Memmingen in Ansbach. – Foto: Kurt Botsch



Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Wir sind richtig angepisst. Wenn man in der Regionalliga gewinnen will, braucht man über 90 Minuten ein gutes Spiel, da reichen nicht 45. Das habe wir heute wieder mal gesehen."



Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Wir haben in der Halbzeit ein bissl was geändert, um besser zum Gegner zu passen. Das hat gut funktioniert, und dann denke ich, haben wir das Spiel hochverdient gedreht."



